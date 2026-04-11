Як тривале життя на Місяці вплине на людський організм, якщо ми збудуємо там колонії

Людство стоїть на порозі нової ери в освоєнні космосу. Програма Artemis готує ґрунт для тривалого перебування людей на Місяці, де візити триватимуть не дні, а місяці. Проте суворі умови супутника стануть серйозним іспитом для біологічної витривалості нашого виду в агресивному середовищі.

Які загрози несе місячна поверхня для колоністів?

Уперше з часів епохи Apollo люди готуються не просто відвідати Місяць, а жити та працювати там протягом тривалого часу. Програма Artemis, ініційована США, кардинально змінює підхід до освоєння супутника, переходячи від короткочасних висадок до створення постійного форпосту, пише 24 Канал.

На відміну від попередніх місій, які залишали лише прапори та відбитки черевиків, нова стратегія передбачає тривалу присутність людини, починаючи з південного полюса Місяця. Цей шлях почався з успішного випробування системи SLS та корабля Orion у 2022 році. А вже 1 квітня 2026 року стартувала місія Artemis 2, у межах якої четверо астронавтів здійснюють десятиденний політ навколо Місяця, щоб перевірити роботу систем життєзабезпечення та навігації в умовах глибокого космосу.

Далекосяжні плани NASA включають інвестиції у розмірі 20 мільярдів доларів у будівництво місячної бази. Цей об'єкт стане полігоном для вивчення того, як людство може функціонувати за межами Землі, що в майбутньому відкриє дорогу до Марса.

Однак життя на Місяці кине виклик кожній системі людського організму через вплив унікального набору факторів, який учені сумарно називають космічним експозомом.

Він включає низьку гравітацію, що становить лише одну шосту від земної, постійне космічне випромінювання, різкі температурні коливання й токсичний місячний пил.

До цього додаються психологічні чинники: ізоляція, порушення циклів сну та тривале перебування в обмеженому просторі.

Слабке магнітне поле

Однією з головних небезпек є відсутність захисного магнітного поля Землі. Поза його межами астронавти піддаються інтенсивному космічному опроміненню, яке здатне пошкоджувати ДНК, пригнічувати імунітет і негативно впливати на мозок та серцево-судинну систему. Воно здатне проникати через обшивку кораблів і змінювати структуру клітин, що може призвести до мутацій і підвищити ризик розвитку раку та інших захворювань.

Низька гравітація

Знижена гравітація також змінює механіку руху крові, кисню та інших рідин в організмі. Зокрема, порушується доставка глюкози та кисню до мозку, що з часом може призвести до неврологічних і судинних розладів. Для розуміння цих процесів науковці використовують концепцію, що розглядає мозок, серце, м'язи, кістки та імунну систему як єдине ціле, де збій в одній ланці неминуче викликає ланцюгову реакцію в інших.

Підступність фізіологічних змін у космосі полягає в тому, що вони часто розвиваються непомітно. Астронавти можуть почуватися добре, поки внутрішні проблеми накопичуються, проявляючись лише через місяці або навіть роки. Через це NASA робить ставку на постійний моніторинг стану здоров'я та впровадження профілактичних заходів.

Фізичні вправи залишаються основою виживання – на Міжнародній космічній станції екіпаж витрачає на них близько двох годин щодня. Проте для Місяця тренажери доведеться перепроєктувати під умови часткової гравітації, яка впливає на м'язи та кістки та само згубно, як і її відсутність.

Як відомо, астронавтів, які повертаються з космосу, виносять на ношах або везуть у кріслах, оскільки після тривалого перебування в невагомості їхні м'язи атрофуються навіть за наявності фізичних вправ. Ці зміни включають адаптацію сенсорної вестибулярної системи та втрату м'язової маси, що вимагає часу для реадаптації до земної гравітації. Декому навіть доводиться заново вчитися ходити.

Харчування

Важливу роль відіграватиме і персоналізоване харчування, яке підтримуватиме міцність кісток і стійкість до радіації. Можливо, частину раціону, як-от свіжі овочі, будуть вирощувати безпосередньо в оранжереях місячної бази.

Вчені вже проводили дослідження, які показали, що вирощувати їжу в марсіанському та місячному реголіті можливо, хоча й з деякими застереженнями.

Як захистити астронавтів?

Серед експериментальних методів захисту розглядається створення штучної гравітації за допомогою спеціальних центрифуг.

Також планується будівництво захисних споруд із використанням місячного реголіту, що допоможе вберегти мешканців бази від радіації та мікрометеоритів.

Крім того, науковці розглядають можливість поселення в лавових трубах – великих печерах, які лишилися після застигання поверхні. Такі печери можуть підтримувати вищу температуру й отримувати меншу дозу радіації або не отримувати її зовсім.

Постійний збір даних за допомогою натільних сенсорів та передової аналітики дозволить виявляти перші ознаки відхилень до того, як вони стануть критичними для місії.

Хоча життя на Місяці з видом на нерухому Землю над безмовним горизонтом здається захопливим, воно вимагатиме від людей максимальної адаптивності. Це не просто подорож, а справжній тест нашої біології, успішне проходження якого зробить нас дійсно космічним видом. Розуміння того, як вижити на Місяці, допоможе нам краще усвідомити особливості життя і на самій Землі.