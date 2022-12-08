Twitter розгортає спальні та втрачає прибиральників, а Маск наймає родичів

Новини довкола Twitter все не стихають. ЗМІ активно обговорюють, яких родичів Ілон Маск привів із собою в компанію, спальні місця для тих, хто погодився працювати понаднормово, та протести прибиральників, без яких офіси компанії втонуть у бруді.

Звільнивши тисячі співробітників, Маск останнім часом привів у компанію доволі багато нових людей. Серед них виявилися працівники інших його компаній і навіть його родичі. 24 канал зібрав останню інформацію про ситуацію в соцмережі.

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Головорізи Маска

Як пише Business Insider, серед новоприбулих – співробітники Tesla і The Boring Company, двоюрідні брати Маска та американський письменник і редактор Барі Вайс, який, як очікується, допоможе Маску написати історію про купівлю і відродження Twitter.

Близько 150 осіб, яких Business Insider називає "головорізами Маска", наразі на постійній основі працюють у Twitter, перейшовши з інших підприємств мільярдера.

Два двоюрідні брати, Джеймс і Ендрю Маск , тепер працюють у Twitter на повну ставку. Це сини дядька Маска по батьківській лінії. Ендрю Маск працює над проєктами з розробки програмного забезпечення, а Джеймс Маск більше схожий на "наладчика", як сказало одне з джерел.

, тепер працюють у Twitter на повну ставку. Це сини дядька Маска по батьківській лінії. Ендрю Маск працює над проєктами з розробки програмного забезпечення, а Джеймс Маск більше схожий на "наладчика", як сказало одне з джерел. За словами співробітників, в офісі також часто можна побачити й дворічного сина Маска і співачки Граймс.

Маска і співачки Граймс. Десятки інженерів Tesla також залишаються в Twitter разом зі співробітниками The Boring Company та іншими людьми з особистого оточення нового глави компанії, включно з адвокатом Алексом Спіро і Джаредом Бірчаллом, який керує справами Маска. Його називають "правою рукою" мільярдера.

також залишаються в Twitter разом зі та іншими людьми з особистого оточення нового глави компанії, включно з адвокатом Алексом Спіро і Джаредом Бірчаллом, який керує справами Маска. Його називають "правою рукою" мільярдера. Також в офісі Twitter мало не цілодобово перебуває операційний директор The Boring Company Джен Балахадіа, який працює начальником штабу Маска в новій компанії.

Спальні місця для "хардкорних" співробітників

За даними видання Forbes, на початку цього тижня співробітники Twitter виявили в офісі компанії в Сан-Франциско кілька зон для сну. Їх організували в конференц-залах у вигляді ліжок і тумбочок з лампами.

Джерело всередині компанії каже, що працівникам ніяк не пояснили причину таких нововведень, і припустив, що ліжка призначені для "хардкорних" співробітників, які залишилися, щоб вони могли залишатися на ніч в офісі.

Нагадаємо, раніше Маск розіслав електронні листи всім працівникам компанії, в яких поставив питання, чи готові вони працювати більш інтенсивно, ніж раніше, маючи на увазі постійну понаднормову роботу. Незгодним він пропонував лише один варіант – звільнення. Через нові вимоги до роботи та складні цілі, які поставив перед інженерами новий керівник, багато з них ще з перших днів його приходу були змушені спати на роботі.

Це ще один негласний знак неповаги. Ніхто це з нами не обговорював,

– заявив один зі співробітників виданню Forbes.

Журналісти BBC отримали фотографії приміщень головного офісу Twitter у Сан-Франциско, де можна побачити приміщення перетворені на спальні.



Колишня кімната для нарад в офісі тепер є спальнею / Фото ВВС



Шафа для одягу, яку встановили в офісі Twitter / Фото ВВС



Дивани в офісі Twitter / Фото ВВС

Тепер місцева влада взялася за розслідування, заявляючи, що подібні дії керівництва можуть порушувати правила експлуатації приміщень – вони різні для житлових будинків та офісів.

Ми маємо переконатися, що будівля використовується за призначенням,

– заявив співробітник міського відділу з інспектування приміщень Сан-Франциско в інтерв'ю CBS News, яке цитує ВВС.

Протести прибиральників

На додачу до всього, Bloomberg повідомляє про початок страйку прибиральників Twitter. Їхній профспілковий контракт закінчується 9 грудня, а Маск не хоче продовжувати угоду, таким чином відмовляючись знову наймати робітників. Вони залишаються без роботи за менш як три тижні до Різдва.

Здається, Twitter не розуміє, наскільки важливо тримати будинок в чистоті й поважати людей, які виносять сміття,

– сказала Bloomberg Елізабет Стратер, директор з комунікацій Каліфорнійської федерації праці.

З огляду на його історію як затятого противника профспілок, небажання Маска вести переговори тут не викликає особливого здивування. Антипрофспілкова поведінка мільярдера, мабуть, найбільш помітна в компанії Tesla, де працівники виграли кілька судових позовів, пов'язаних з антиорганізаційною риторикою та поведінкою генерального директора Tesla.