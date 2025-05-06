Хакер зламав захищений месенджер TeleMessage, яким користувалися в уряді США

Невідомий хакер скористався вразливістю у TeleMessage – захищеному застосунку для миттєвих повідомлень у Signal, Telegram і WhatsApp. Він отримав доступ до історії переписки та іншої конфіденційної інформації, пов’язаної з урядовцями США та комерційними структурами.

TeleMessage, розроблений в Ізраїлі, став об’єктом уваги після випадку, коли колишній радник з нацбезпеки президента США ненавмисно надав журналісту доступ до секретної інформації через Signal, інформує 24 Канал. Застосунок надає можливість архівування повідомлень, зокрема голосових, з використанням зашифрованих месенджерів.

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За даними 404 Media, самі повідомлення радника та інших представників уряду США не були скомпрометовані, однак зловмиснику вдалося викрасти інші важливі дані – контакти урядовців, облікові дані для доступу до серверів TeleMessage тощо.

Серед постраждалих організацій – Прикордонна служба США, криптобіржа Coinbase і фінансові установи, включно зі Scotiabank. Архіви листування в модифікованій версії Signal, яку пропонує TeleMessage, не мають наскрізного шифрування.

Компанія Smarsh, яка володіє TeleMessage, заявила, що після виявлення атаки оперативно припинила її та залучила зовнішню компанію з кібербезпеки для проведення розслідування.

Задля перестороги всі сервіси TeleMessage тимчасово призупинено. Всі інші продукти та сервіси Smarsh працюють у звичайному режимі,

– повідомили в компанії TechCrunch.

Окрема увага в розслідуванні приділяється інциденту з Coinbase, хоча адміністрація криптобіржі запевняє, що її співробітники не передавали через месенджери паролі, ключі доступу чи інші критично важливі дані.