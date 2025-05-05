Починаючи з цього дня, всі користувачі Skype можуть увійти в застосунок Microsoft Teams, де на них вже чекають історія повідомлень, групові чати та контакти – усе перенесено автоматично, без потреби створювати новий обліковий запис, інформує 24 Канал.

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Водночас Microsoft надала можливість експортувати особисті дані – включно з історією листування та фотографіями – для тих, хто не бажає переходити на Teams.

Користувачі Skype матимуть вибір – або перенести свої дані до Teams, або експортувати й рухатися далі,

– прокоментував президент Microsoft 365 Джефф Тепер в інтерв’ю The Verge.

Упродовж 60 днів, до моменту закриття сервісу, Microsoft забезпечувала взаємодію між Skype і Teams: повідомлення, надіслані через Teams, доставлялися контактам у Skype. Усі групові чати також залишились інтактними при переході.

Однак із завершенням роботи Skype Microsoft припинила підтримку функцій телефонії, які дозволяли здійснювати дзвінки на мобільні та стаціонарні номери як всередині країни, так і за кордон. Ця частина функціоналу, за словами віцепрезидента з продуктів Microsoft Аміта Фулая, вже не є актуальною через широке розповсюдження VoIP та доступність мобільного інтернету.

Сервіс більше не надає новим користувачам можливості придбати підписки чи Skype-номери, а чинні підписки та кредити будуть чинні до завершення наступного платіжного циклу.

Тимчасово Skype Dial Pad ще буде доступним у Teams для чинних користувачів із залишками коштів на рахунку, але нові тарифні плани для споживачів впроваджуватися не будуть.

Компанія підтвердила, що команда, яка працювала над Skype, продовжить свою роботу в межах підрозділу Microsoft Teams – звільнень не планується. Тепер Microsoft повністю зосереджується на розвитку Teams для споживачів, який отримав безкоштовну версію ще у 2020 році.

Закриття Skype знаменує завершення епохи, яка тривала майже 14 років від моменту придбання сервісу Microsoft за 8,5 мільярда доларів. Попри сплеск популярності на початку пандемії COVID-19, Skype не витримав конкуренції з боку сучасних платформ, таких як Zoom, FaceTime та WhatsApp, і поступово втратив свою аудиторію.

Нагадаємо, що Microsoft також офіційно закриває програму Windows Maps, видаляючи її з Microsoft Store у липні 2025 року. Користувачам рекомендували перейти на вебверсію Bing Maps, оскільки офлайн-карти вже не будуть підтримуватися.