Начиная с этого дня, все пользователи Skype могут войти в приложение Microsoft Teams, где их уже ждут история сообщений, групповые чаты и контакты – все перенесено автоматически, без необходимости создавать новую учетную запись, информирует 24 Канал.

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В то же время Microsoft предоставила возможность экспортировать личные данные – включая историю переписки и фотографиями – для тех, кто не желает переходить на Teams.

Пользователи Skype будут иметь выбор – или перенести свои данные в Teams, или экспортировать и двигаться дальше,

– прокомментировал президент Microsoft 365 Джефф Тепер в интервью The Verge.

В течение 60 дней, до момента закрытия сервиса, Microsoft обеспечивала взаимодействие между Skype и Teams: сообщения, отправленные через Teams, доставлялись контактам в Skype. Все групповые чаты также остались интактными при переходе.

Однако с завершением работы Skype Microsoft прекратила поддержку функций телефонии, которые позволяли осуществлять звонки на мобильные и стационарные номера как внутри страны, так и за границу. Эта часть функционала, по словам вице-президента по продуктам Microsoft Амита Фулая, уже не является актуальной из-за широкого распространения VoIP и доступности мобильного интернета.

Сервис больше не предоставляет новым пользователям возможности приобрести подписки или Skype-номера, а действующие подписки и кредиты будут действовать до завершения следующего платежного цикла.

Временно Skype Dial Pad еще будет доступен в Teams для существующих пользователей с остатками средств на счету, но новые тарифные планы для потребителей внедряться не будут.

Компания подтвердила, что команда, которая работала над Skype, продолжит свою работу в рамках подразделения Microsoft Teams – увольнений не планируется. Теперь Microsoft полностью сосредотачивается на развитии Teams для потребителей, который получил бесплатную версию еще в 2020 году.

Закрытие Skype знаменует завершение эпохи, которая длилась почти 14 лет с момента приобретения сервиса Microsoft за 8,5 миллиардов долларов. Несмотря на всплеск популярности в начале пандемии COVID-19, Skype не выдержал конкуренции со стороны современных платформ, таких как Zoom, FaceTime и WhatsApp, и постепенно потерял свою аудиторию.

Напомним, что Microsoft также официально закрывает программу Windows Maps, удаляя ее из Microsoft Store в июле 2025 года. Пользователям рекомендовали перейти на веб-версию Bing Maps, поскольку офлайн-карты уже не будут поддерживаться.