Європа входить у небезпечну нову еру пожеж – науковці назвали головну причину

Масштабні пожежі, які цього літа охопили Південну Європу, виявилися не лише наслідком спекотної погоди. Новий аналіз показує, що зміна клімату суттєво підвищила ймовірність виникнення умов, за яких вогонь поширюється особливо швидко.

Екстремальна спека, тривала посуха та сильний вітер, які сприяли масштабним лісовим пожежам в Іспанії та Франції, стали значно ймовірнішими через глобальне потепління. Таких висновків дійшли дослідники міжнародного консорціуму World Weather Attribution (WWA), який аналізує вплив зміни клімату на екстремальні погодні явища. Про це пише The guardian.

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Як зміна клімату вплинула на пожежі в Європі?

Згідно з дослідженням, діяльність людини, що призводить до викидів парникових газів, зробила поєднання спекотної, сухої та вітряної погоди щонайменше у 20 разів імовірнішим в Іспанії та приблизно вдвічі ймовірнішим у Франції.

Автори роботи зазначають, що це ще один доказ того, що спалювання нафти, природного газу та вугілля дедалі сильніше впливає на літню погоду в Європі та підвищує ризик природних катастроф.

Наприкінці зими та навесні в Західній Європі випала велика кількість опадів, що сприяло активному росту рослинності. Однак згодом настала сильна спека й тривала посуха, через які ця рослинність висохла й перетворилася на величезний запас пального для вогню.

Подібне різке чергування дуже вологих і дуже сухих періодів дослідники називають "кліматичним батогом" (whiplash conditions). За їхніми словами, глобальне потепління дедалі частіше робить європейські зими вологішими, а літа – спекотнішими й сухішими, створюючи сприятливі умови для великих пожеж.

Для оцінки небезпеки дослідники використали показник Daily Severity Rating, який визначає, наскільки інтенсивною може стати пожежа після займання. Саме спека, сухість ґрунту та сильний вітер суттєво підвищили цей показник у районах, де спалахнув вогонь.

Вчені попереджають про небезпечну тенденцію

Співавторка дослідження, наукова співробітниця Імперського коледжу Лондона доктор Клер Барнс зазначила, що подібний зв'язок між зміною клімату та пожежами вже неодноразово підтверджувався.

"Ми вже не раз бачили, як зміна клімату створює спекотні, сухі та легкозаймисті умови, які надзвичайно сприяють виникненню лісових пожеж."

За її словами, нинішня ситуація викликає особливе занепокоєння через те, що великі пожежі виникли ще на початку пожежного сезону.

"Особливість липневих пожеж в Іспанії та Франції полягає в тому, що сезон лише розпочався, а попереду очікується ще одна хвиля спеки. Ці результати надзвичайно лякають. Ми бачимо чітку ознаку того, що наслідки антропогенного потепління стають дедалі серйознішими", – наголосила Барнс.

Директорка програм Центру клімату Міжнародної федерації товариств Червоного Хреста і Червоного Півмісяця Джулі Аррігі також вважає, що нинішні події виходять далеко за межі того, що раніше вважалося нормою.

"Те, що ми зараз спостерігаємо в Іспанії та Франції, значно перевищує масштаби, яких можна було очікувати на основі попередніх подій", – сказала вона.

Наслідки відчуваються далеко за межами районів пожеж

Окрім самого вогню, серйозну небезпеку становить густий дим, який поширюється на великі відстані. За словами доктора Огюстена Колетта з Французького національного інституту промислового середовища та ризиків, концентрація дрібнодисперсних частинок у повітрі поблизу пожеж перевищувала рівень, який вважається прийнятною якістю повітря, до 20 разів.

"Дим підвищив концентрацію дрібнодисперсних частинок до рівня, що перевищував показники 'доброї якості повітря' майже у 20 разів. Вкрай погана якість повітря спостерігалася на відстані до 400 кілометрів від осередків пожеж", – пояснив він.

За оцінками науковців, дим від лісових пожеж щороку скорочує тривалість життя приблизно 1,5 мільйона людей у всьому світі.

Попередні дослідження підтверджують тенденцію

Нова робота доповнює попередні дослідження консорціуму World Weather Attribution. Раніше його експерти встановили, що рекордна хвиля спеки, яка накрила Європу наприкінці червня й, за попередніми оцінками, призвела до смерті близько 20 000 людей, була б практично неможливою без додаткового потепління, спричиненого викидами парникових газів.

Інше дослідження WWA показало, що кліматична криза буквально "висмоктує вологу із ґрунтів", прискорюючи поширення екстремальної посухи по всій Європі. Науковці також дійшли висновку, що масштабні пожежі 2025 року вже були значно посилені глобальним потеплінням.

Результати нового аналізу свідчать, що ця тенденція лише посилюється, а ризик виникнення екстремальних пожежних сезонів у Європі продовжує зростати.