Экстремальная жара, продолжительная засуха и сильный ветер, которые способствовали масштабным лесным пожарам в Испании и Франции, стали гораздо более вероятными из-за глобального потепления. К таким выводам пришли исследователи международного консорциума World Weather Attribution (WWA), который анализирует влияние изменения климата на экстремальные погодные явления. Об этом пишет The Guardian.

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Как изменение климата повлияло на пожары в Европе?

Согласно исследованию, деятельность человека, приводящая к выбросам парниковых газов, сделала сочетание жаркой, сухой и ветреной погоды как минимум в 20 раз более вероятным в Испании и примерно в два раза более вероятным во Франции.

Авторы работы отмечают, что это еще одно доказательство того, что сжигание нефти, природного газа и угля все сильнее влияет на летнюю погоду в Европе и повышает риск стихийных бедствий.

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В конце зимы и весной в Западной Европе выпало большое количество осадков, что способствовало активному росту растительности. Однако впоследствии наступила сильная жара и продолжительная засуха, из-за которых эта растительность высохла и превратилась в огромный запас горючего для пожаров.

Подобную резкую смену очень влажных и очень сухих периодов исследователи называют "климатическим хлыстом" (whiplash conditions). По их словам, глобальное потепление все чаще делает европейские зимы более влажными, а лето – более жарким и сухим, создавая благоприятные условия для больших пожаров.

Для оценки опасности исследователи использовали показатель Daily Severity Rating, который определяет, насколько интенсивным может стать пожар после возгорания. Именно жара, сухость почвы и сильный ветер существенно повысили этот показатель в районах, где вспыхнул пожар.

Ученые предупреждают об опасной тенденции

Соавтор исследования, научный сотрудник Имперского колледжа Лондона доктор Клэр Барнс отметила, что подобная связь между изменением климата и пожарами уже неоднократно подтверждалась.

"Мы уже не раз видели, как изменение климата создает жаркие, сухие и легковоспламеняющиеся условия, которые чрезвычайно способствуют возникновению лесных пожаров".

По ее словам, нынешняя ситуация вызывает особую тревогу из-за того, что большие пожары возникли еще в начале пожароопасного сезона.

"Особенность июльских пожаров в Испании и Франции заключается в том, что сезон только начался, а впереди ожидается еще одна волна жары. Эти результаты чрезвычайно пугают. Мы видим явный признак того, что последствия антропогенного потепления становятся все более серьезными", – подчеркнула Барнс.

Директор программ Центра по климату Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца Джули Арриги также считает, что нынешние события выходят далеко за пределы того, что ранее считалось нормой.

"То, что мы сейчас наблюдаем в Испании и Франции, значительно превышает масштабы, которых можно было ожидать на основе предыдущих событий", – сказала она.

Последствия ощущаются далеко за пределами районов пожаров

Помимо самого огня, серьезную опасность представляет густой дым, распространяющийся на большие расстояния. По словам доктора Огюстена Колетта из Французского национального института промышленной среды и рисков, концентрация мелкодисперсных частиц в воздухе вблизи пожаров превышала уровень, считающийся приемлемым показателем качества воздуха, до 20 раз.

"Дым повысил концентрацию мелкодисперсных частиц до уровня, превышающего показатели "хорошего качества воздуха" почти в 20 раз. Крайне плохое качество воздуха наблюдалось на расстоянии до 400 километров от очагов пожаров", – пояснил он.

По оценкам ученых, дым от лесных пожаров ежегодно сокращает продолжительность жизни примерно 1,5 миллиона человек во всем мире.

Предыдущие исследования подтверждают эту тенденцию

Новая работа дополняет предыдущие исследования консорциума World Weather Attribution. Ранее его эксперты установили, что рекордная волна жары, обрушившаяся на Европу в конце июня и, по предварительным оценкам, привела к гибели около 20 000 человек, была бы практически невозможна без дополнительного потепления, вызванного выбросами парниковых газов.

Другое исследование WWA показало , что климатический кризис буквально "высасывает влагу из почв", ускоряя распространение экстремальной засухи по всей Европе. Ученые также пришли к выводу, что масштабные пожары 2025 года уже были значительно усугублены глобальным потеплением.

Результаты нового анализа свидетельствуют о том, что эта тенденция только усиливается, а риск возникновения экстремальных пожарных сезонов в Европе продолжает расти.