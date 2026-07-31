Геометрия в сердце джунглей

Международная группа ученых использовала технологию LiDAR, чтобы заглянуть сквозь густую растительность на территории современных Бразилии, Боливии и Перу. Результаты, опубликованные в журнале Nature, выявили остатки около 30 000 геоглифов – сложных геометрических земляных сооружений, принадлежавших так называемой культуре Акуири. Ранее ученые предполагали, что в этом регионе проживало всего 60 000 человек, однако новые данные указывают на невероятную цифру: от 1,25 до 3 миллионов человек.

Технология LiDAR работает с помощью лазерных импульсов, проникающих сквозь мельчайшие просветы в лесном покрове и создающих точную трехмерную модель рельефа. В ходе исследования 2024 года специалисты просканировали территорию площадью 4 497 квадратных километров и обнаружили 432 земляных сооружения.

Поражает то, что почти 400 из них до этого момента оставались неизвестными для науки. Сравнение со спутниковыми снимками показало, что традиционные методы наблюдения "не видят" около 80 процентов таких объектов.

Для нас стало настоящим открытием масштаб этой сети, которая полностью меняет представление о доколумбовой Америке,

– прокомментировал один из исследователей международной группы.

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Древние строители возводили эти объекты в период между 600 годом до нашей эры и 850 годом нашей эры. Это были не обычные поселения. Археологи обнаружили глубокие рвы шириной от 9 до 13 метров и глубиной до 5 метров, а также сложные системы дорог, соединявшие гигантские круги и квадраты. Площадь отдельных сооружений варьируется от 0,35 до 14 гектаров, а самое большое из них достигает почти 50 гектаров.



Модели местности, полученные с помощью лидарного сканирования, что показывают шесть примеров доколониальных земляных укреплений в юго-западной Амазонии / Коллаж Мартти Персинен и другие авторы исследования

Человек как архитектор леса

Несмотря на впечатляющие масштабы, ученые не нашли доказательств того, что эти рвы и валы имели военное назначение. Рядом с ними нет оборонительных сооружений, а внутри замкнутых пространств люди не жили постоянно. Исследователи считают, что эти места служили политическими и церемониальными центрами. Здесь общины собирались для проведения ритуалов, музыкальных праздников, спортивных соревнований и обсуждения общих дел.

Мы видим не просто отдельные памятники, а целую систему управления окружающей средой, которая функционировала более полутора тысяч лет,

– заявил автор исследования Мартти Пярсинен.

Жители Акуири не просто пассивно адаптировались к природе, а активно формировали ее под свои нужды. Они выращивали кукурузу, кабачки, арахис, перец чили и маниок. Даже сегодняшняя флора Амазонии сохраняет отпечаток их деятельности: возле археологических памятников до сих пор массово растут бразильские орехи и съедобные пальмы, которые предки нынешних индейцев высаживали на протяжении веков. Регулярный выжигание бамбуковых лесов позволяло поддерживать плодородие почв, создавая условия для развития многомиллионного общества.

Традиция сооружения гигантских геоглифов внезапно прервалась около девятого века нашей эры. Причины этого исчезновения остаются загадкой, хотя более поздние культуры продолжали жить в этих краях, меняя формат своих поселений.

Современные открытия заставляют экологов и климатологов пересмотреть свои представления, ведь оказывается, что Амазония никогда не была "девственным лесом" – она была огромным садом, созданным руками человека.