Геометрія в серці джунглів

Міжнародна група вчених використала технологію LiDAR, щоб зазирнути крізь щільну рослинність на території сучасних Бразилії, Болівії та Перу. Результати, опубліковані в журналі Nature, виявили залишки близько 30 000 геогліфів – складних геометричних земляних споруд, які належали так званій культурі Акуїрі. Раніше вчені припускали, що в цьому регіоні мешкало лише 60 000 осіб, проте нові дані вказують на неймовірну цифру: від 1,25 до 3 мільйонів людей.

Технологія LiDAR працює за допомогою лазерних імпульсів, що проникають крізь найменші прогалини в лісовому покриві та створюють точну тривимірну модель рельєфу. Під час дослідження 2024 року фахівці просканували територію площею 4 497 квадратних кілометрів і виявили 432 земляні споруди.

Вражає те, що майже 400 із них до цього моменту залишалися невідомими для науки. Порівняння з супутниковими знімками показало, що традиційні методи спостереження "не бачать" близько 80 відсотків таких об'єктів.

Для нас став справжнім відкриттям масштаб цієї мережі, яка повністю змінює уявлення про доколумбову Америку,

– прокоментував один із дослідників міжнародної групи.

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Давні будівельники зводили ці об'єкти у період між 600 роком до нашої ери та 850 роком нашої ери. Це не були звичайні поселення. Археологи знайшли глибокі рови шириною від 9 до 13 метрів та глибиною до 5 метрів, а також складні системи доріг, що з'єднували гігантські кола та квадрати. Площа окремих конструкцій варіюється від 0,35 до 14 гектарів, а найбільша з них досягає майже 50 гектарів.



Моделі місцевості, отримані за допомогою лідарного сканування, що показують шість прикладів доколоніальних земляних укріплень у південно-західній Амазонії / Колаж Мартті Персінен та інші автори дослідження

Людина як архітектор лісу

Попри вражаючі масштаби, науковці не знайшли доказів того, що ці рови та вали мали військове призначення. Поряд із ними немає оборонних споруд, а всередині замкнених просторів люди не жили постійно. Дослідники вважають, що ці місця слугували політичними та церемоніальними центрами. Тут громади збиралися для проведення ритуалів, музичних свят, спортивних змагань та обговорення спільних справ.

Ми бачимо не просто окремі пам'ятки, а цілу систему управління довкіллям, яка функціонувала понад півтори тисячі років,

– заявив автор дослідження Мартті Пярсінен.

Мешканці Акуїрі не просто пасивно адаптувалися до природи, а активно формували її під власні потреби. Вони вирощували кукурудзу, кабачки, арахіс, перець чилі та маніок. Навіть сьогоднішня флора Амазонії зберігає відбиток їхньої діяльності: біля археологічних пам'яток досі масово ростуть бразильські горіхи та їстівні пальми, які предки нинішніх індіанців висаджували століттями. Регулярне випалювання бамбукових лісів дозволяло підтримувати родючість ґрунтів, створюючи умови для розвитку багатомільйонного суспільства.

Традиція будівництва гігантських геогліфів раптово перервалася близько дев'ятого століття нашої ери. Причини цього зникнення залишаються загадкою, хоча пізніші культури продовжували жити в цих краях, змінюючи формат своїх поселень.

Сучасні відкриття змушують екологів та кліматологів переглянути свої уявлення, адже виявляється, що Амазонія ніколи не була "незайманим лісом" – вона була величезним садом, створеним людськими руками.