Як змінити пароль до Wi-Fi роутера для кращої безпеки

Пароль вашого домашнього Wi-Fi має важливе значення для захисту доступу до Інтернету. Однак, щоб підтримувати безпеку і не допускати небажані пристрої до вашої мережі, варто регулярно змінювати пароль до Wi-Fi. Ось як це можна зробити.

Зміна пароля до мережі Wi-Fi не лише захистить ваше інтернет-з'єднання, але й допоможе видалити пристрої, які більше не потребують доступу до мережі. Хоча процес може відрізнятися залежно від марки та моделі вашого маршрутизатора, кроки загалом схожі для всіх пристроїв, зазначає Техно 24.

Вам буде корисно Забули пароль Wi-Fi? Ось як легко його відновити

Навіщо змінювати пароль до Wi-Fi?

Ваш маршрутизатор постачається з ідентифікатором набору послуг (SSID) і паролем за замовчуванням, які зазвичай надруковані на маршрутизаторі або вказані в інструкції з експлуатації. Однак використання заводського пароля може зробити вашу мережу вразливою.

Регулярно змінюючи пароль, ви можете відключити неавторизованих користувачів, наприклад, сусідів, які могли отримати доступ до мережі. Цей процес також дає можливість реорганізувати мережу і видалити застарілі пристрої, звільнивши пропускну здатність.

Як змінити пароль Wi-Fi через веб-браузер

Навіть якщо ваш роутер має спеціальний застосунок, змінити пароль можна і через веб-браузер. Спочатку підключіть комп'ютер до мережі за допомогою Wi-Fi або дротового з'єднання. Потім відкрийте браузер і введіть адресу маршрутизатора – зазвичай 192.168.1.1 або 192.168.0.1 – в адресний рядок. Деякі виробники, наприклад TP-Link, надають більш зручну для користувача URL-адресу, наприклад tplinkwifi.net.

Якщо ви не можете знайти адресу, вона зазвичай вказана на роутері або в інструкції, також може допомогти швидкий пошук в Інтернеті за маркою та моделлю вашого роутера. Після того, як ви введете адресу, вам потрібно буде увійти в систему, використовуючи ім'я користувача та пароль адміністратора маршрутизатора, які також можна знайти на маршрутизаторі або в оригінальній документації.

Після входу знайдіть опцію в налаштуваннях Wi-Fi або безпеки, щоб змінити пароль. Інтерфейс кожного роутера може дещо відрізнятися.

Дивіться також Три зручних альтернативи Telegram, на випадок, якщо ви плануєте змінити месенджер

Дотримуючись цих простих кроків, ви зможете забезпечити безпеку домашньої мережі, обмеживши доступ до неї лише тими пристроями, які ви хочете підключити.