В ніч на 18 грудня український мобільний оператор внесе важливі зміни до своїх тарифів

Мобільний оператор Lifecell оголосив про чергові зміни в тарифній лінійці, які набудуть чинності з 00:00 18 грудня. Оновлення стосуються тарифу «4G Тандем», а також пов’язані з новими умовами користування мобільним інтернетом у країнах Європейського Союзу.

Lifecell повідомив, що з опівночі 18 грудня тарифний план "4G Тандем" зазнає остаточних змін. Нові умови для цього тарифу частково почали діяти ще з 10 грудня. Зокрема, у межах "4G Тандем" було скасовано можливість користування міжнародним роумінгом. Про це розповідає 24 Канал із посиланням на PMG.

Дивіться також Лідер серед мобільних операторів: куди українці віддали найбільше коштів

Що змінюється для абонентів Lifecell з 18 грудня?

Для абонентів передбачили перехідний період. До 17 грудня включно користувачі можуть без додаткових витрат змінити тарифний план або повністю відмовитися від "4G Тандем". Після 00:00 18 грудня така можливість буде недоступною.

Оновлення тарифів Lifecell пов’язує з новими умовами послуги "Роумінг як вдома". Відтепер мобільний інтернет без доплат працюватиме не лише на території України, а й у країнах Європейського Союзу. За рахунок цього вартість користування зв’язком за кордоном для абонентів має суттєво знизитися.

Як пише Radiotrek, оператор звертає увагу, що умови різних тарифів можуть відрізнятися, зокрема щодо обсягу мобільного інтернету, доступного в ЄС. Тому перед переходом рекомендується уважно перевіряти деталі конкретного тарифного плану.

Як приклад Lifecell наводить тариф "Мега", який діє як в Україні, так і в країнах ЄС. Він передбачає безлімітний мобільний інтернет в Україні, до 17 ГБ інтернету без доплати в ЄС, безлімітні дзвінки в мережі Lifecell, а також 1000 хвилин на дзвінки на номери інших мобільних операторів. Вартість тарифу коливається від 350 до 500 грн на місяць залежно від способу підключення.

Усі зазначені умови тарифу "Мега" почнуть діяти з 00:00 18 грудня після його підключення. Абонентам радять заздалегідь визначитися з вибором тарифу, щоб уникнути обмежень і незручностей після набуття змін чинності.

Чому мобільний оператор Lifecell відключив цілу область від 3G?

З 17 грудня 2025 року lifecell повністю вимкне 3G у Чернівцях та по всій території Чернівецької області. Компанія переводить частоти на сучасний стандарт 4G LTE, який дозволяє ефективніше використовувати мережу і надавати швидший мобільний інтернет.

Відмова від 3G є частиною загальноєвропейської тенденції. У низці країн цей стандарт уже вивели з експлуатації: зокрема, у Португалії та Австрії 3G остаточно вимкнули у 2024 році. У Франції, за чинними планами, згортання мережі третього покоління мають завершити до 2029 року. lifecell зазначає, що перехід на 4G дозволить підвищити якість мобільного зв’язку та підготувати мережу до подальшого розвитку, включно з упровадженням нових технологій.