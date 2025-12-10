З 17 грудня 2025 року lifecell повністю вимкне 3G у Чернівцях та по всій території Чернівецької області. Компанія переводить частоти на сучасний стандарт 4G LTE, який дозволяє ефективніше використовувати мережу і надавати швидший мобільний інтернет. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на lifecell.

Що означає відмова від 3G для абонентів?

Для абонентів із застарілими SIM-картками оператор передбачив перехідний період. До 28 грудня користувачі можуть замінити стару SIM на USIM або eSIM за символічну плату 0,01 грн. Після цього доступ до 4G буде можливий за умови, що смартфон підтримує цей стандарт.

Водночас власники пристроїв без підтримки 4G зіткнуться з обмеженнями. У таких смартфонах швидкість мобільного інтернету залишиться значно нижчою, оскільки вони не зможуть повноцінно працювати в мережі LTE після відключення 3G.

Як пише Delo.ua, відмова від 3G є частиною загальноєвропейської тенденції. У низці країн цей стандарт уже вивели з експлуатації: зокрема, у Португалії та Австрії 3G остаточно вимкнули у 2024 році. У Франції, за чинними планами, згортання мережі третього покоління мають завершити до 2029 року.

lifecell зазначає, що перехід на 4G дозволить підвищити якість мобільного зв’язку та підготувати мережу до подальшого розвитку, включно з упровадженням нових технологій.