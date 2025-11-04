Цей день в історії науки: 103 роки тому Говард Картер знайшов гробницю Тутанхамона

На початку XX століття археологічна експедиція під керівництвом Говарда Картера зробила одне з найвеличніших відкриттів в історії Єгипту. Після років пошуків у Долині Царів команда натрапила на сходи, що вели до недоторканої гробниці, яка зберігала свої таємниці понад 3200 років.

Як це було?

Сонячного ранку 4 листопада 1922 року єгипетські робітники, розчищаючи піски в Долині Царів, помітили кам'яні сходи. Вони знаходилися на глибині близько чотирьох метрів під гробницею Рамзеса VI і, як з'ясувалося пізніше, вели до першої за довгий час недоторканої усипальниці фараона Тутанхамона, який помер у підлітковому віці понад три тисячоліття тому, пише 24 Канал з посиланням на Live Science.

Археологічна команда на чолі з британцем Говардом Картером складалася переважно з єгиптян. За однією з версій, першим сходи помітив хлопчик, який носив воду робітникам. Щойно сходи були виявлені, стало зрозуміло, що це важлива знахідка. Роботи тривали в шаленому темпі, доки команда не дісталася дванадцятої сходинки, де на них чекали невеликі двері, вкриті штукатуркою. На дверях виднілася печатка Царського некрополя, що зображала бога Анубіса. Картер у своєму щоденнику зазначив, що це було достатнім доказом того, що вони знайшли вхід до гробниці, і, судячи з печатки, вона була цілою.



Так сьогодні виглядає вхід до гробниці Тутанхамона / Фото Depositphotos

Подальші дослідження показали, що прохід був завалений уламками – ймовірно, це зробили давні жерці, щоб захистити усипальницю від грабіжників. Протягом наступних тижнів команда розчищала сходи, а вже 24 листопада знайшли ще одну печатку – овал з ієрогліфами, що містив ім'я фараона Тутанхамона. Втім, впевненості, хто саме похований усередині, ще не було, оскільки уламки містили кераміку й фрагменти ящиків з іменами інших правителів, зокрема, Ехнатона, батька Тутанхамона.



Говард Картер відкриває саркофаги Тутанхамона / Фото є суспільним надбанням / Wikipedia

25 листопада археологи відкрили перші двері, а наступного дня виявили другі. У них зробили невеликий отвір, щоб зазирнути всередину. На цей історичний момент єгипетських чиновників не допустили, але були присутні сам Картер, лорд Карнарвон, який фінансував розкопки, його донька леді Евелін Герберт та інженер Артур Каллендер. За словами Картера, спочатку було важко щось розгледіти через мерехтіння свічки від гарячого повітря, що виходило з гробниці. Але коли очі звикли до світла, перед ними постала дивовижна суміш надзвичайних і прекрасних предметів, нагромаджених один на одного.



Прикраси в похоронній камері Тутанхамона були скромними, порівняно з іншими царськими гробницями, оскільки він помер раптово й дуже молодим, тож для нього просто не встигли підготувати щось пишніше / Фото Wikipedia

Гробниця Тутанхамона виявилася першою знайденою в сучасну епоху неушкодженою усипальницею фараона, наповненою неймовірними скарбами.

Одним із найвідоміших артефактів стала його похоронна маска – виготовлена з 10 кілограмів чистого золота й інкрустована напівдорогоцінним камінням.

Окрім неї, Тутанхамона поховали з настільними іграми, кількома ліжками та навіть манекеном, щоб він міг приміряти одяг у потойбічному житті.

Тіло фараона помістили в три саркофаги: два дерев'яні позолочені та третій, найменший, із чистого золота.

Перед муміфікацією тіло просочили олією, через що воно набуло чорного кольору.​



Саркофаги Тутанхамона / Фото Depositphotos

Прокляття фараонів

Приблизно через місяць після відкриття гробниці лорд Карнарвон помер від інфекції, що потрапила в кров після того, як він порізався під час гоління. Цей випадок, а також вигадана історія 1923 року про канарку Картера, яку нібито знайшли мертвою в пащі кобри, стали поживою для чуток.

ЗМІ та жовта преса швидко перетворили ці та інші збіги на докази існування "прокляття мумії", згідно з яким кожен, хто потривожить гробницю фараона, помре передчасною або неприродною смертю.

Проте дослідження 2002 року спростувало цей міф, показавши, що 25 людей, які контактували з гробницею, прожили в середньому стільки, скільки й очікувалося для тієї епохи.