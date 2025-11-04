Как это было?

Солнечным утром 4 ноября 1922 года египетские рабочие, расчищая пески в Долине Царей, заметили каменную лестницу. Она находилась на глубине около четырех метров под гробницей Рамзеса VI и, как выяснилось позже, вела к первой за долгое время нетронутой усыпальнице фараона Тутанхамона, который умер в подростковом возрасте более трех тысячелетий назад, пишет 24 Канал со ссылкой на Live Science.

Археологическая команда во главе с британцем Говардом Картером состояла преимущественно из египтян. По одной из версий, первым лестницу заметил мальчик, который носил воду рабочим. Как только лестница была обнаружена, стало понятно, что это важная находка. Работы продолжались в бешеном темпе, пока команда не добралась до двенадцатой ступеньки, где их ждала небольшая дверь, покрытая штукатуркой. На двери виднелась печать Царского некрополя, изображавшая бога Анубиса. Картер в своем дневнике отметил, что это было достаточным доказательством того, что они нашли вход в гробницу, и, судя по печати, она была целой.



Так сегодня выглядит вход в гробницу Тутанхамона / Фото Depositphotos

Дальнейшие исследования показали, что проход был завален обломками – вероятно, это сделали древние жрецы, чтобы защитить усыпальницу от грабителей. В течение следующих недель команда расчищала лестницу, а уже 24 ноября нашли еще одну печать – овал с иероглифами, содержавший имя фараона Тутанхамона. Впрочем, уверенности, кто именно похоронен внутри, еще не было, поскольку обломки содержали керамику и фрагменты ящиков с именами других правителей, в частности, Эхнатона, отца Тутанхамона.



Говард Картер открывает саркофаги Тутанхамона / Фото является общественным достоянием / Wikipedia

25 ноября археологи открыли первые двери, а на следующий день обнаружили вторые. В них сделали небольшое отверстие, чтобы заглянуть внутрь. На этот исторический момент египетских чиновников не допустили, но присутствовали сам Картер, лорд Карнарвон, который финансировал раскопки, его дочь леди Эвелин Герберт и инженер Артур Каллендер. По словам Картера, сначала было трудно что-то разглядеть из-за мерцания свечи от горячего воздуха, выходившего из гробницы. Но когда глаза привыкли к свету, перед ними предстала удивительная смесь необычайных и прекрасных предметов, нагроможденных друг на друга.



Украшения в погребальной камере Тутанхамона были скромными, по сравнению с другими царскими гробницами, поскольку он умер внезапно и очень молодым, поэтому для него просто не успели подготовить что-то более пышное / Фото Wikipedia

Гробница Тутанхамона оказалась первой найденной в современную эпоху неповрежденной усыпальницей фараона, наполненной невероятными сокровищами.

Одним из самых известных артефактов стала его погребальная маска – изготовленная из 10 килограммов чистого золота и инкрустированная полудрагоценными камнями.

Кроме нее, Тутанхамона похоронили с настольными играми, несколькими кроватями и даже манекеном, чтобы он мог примерить одежду в потусторонней жизни.

Тело фараона поместили в три саркофага: два деревянных позолоченных и третий, самый маленький, из чистого золота.

Перед мумификацией тело пропитали маслом, из-за чего оно приобрело черный цвет.



Саркофаги Тутанхамона / Фото Depositphotos

Проклятие фараонов

Примерно через месяц после открытия гробницы лорд Карнарвон умер от инфекции, попавшей в кровь после того, как он порезался во время бритья. Этот случай, а также вымышленная история 1923 года о канарейке Картера, которую якобы нашли мертвой в пасти кобры, стали пищей для слухов.

СМИ и желтая пресса быстро превратили эти и другие совпадения в доказательства существования "проклятия мумии", согласно которому каждый, кто потревожит гробницу фараона, умрет преждевременной или неестественной смертью.

Однако исследование 2002 года опровергло этот миф, показав, что 25 людей, которые контактировали с гробницей, прожили в среднем столько, сколько и ожидалось для той эпохи.