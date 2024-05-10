Виявлено переконливі докази наявності атмосфери на схожій на Землю екзопланеті

Пошук придатних для життя планет за межами нашої Сонячної системи є давньою метою наукових досліджень. Наразі відкрито понад 5000 екзопланет, але їх потенціал для існування життя залишається незрозумілим. Донедавна надійні докази існування атмосфери на скелястих, схожих на Землю екзопланетах вислизали від науковців, що залишало значну прогалину в нашому розумінні цих чужих світів.

Космічна обсерваторія імені Джеймса Вебба, завдяки своїм передовим можливостям, надала новаторські знання про екзопланетні атмосфери. Використовуючи спостережні можливості апарату, науковці зібрали найважливіші дані про атмосферу далеких світів.

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Коли екзопланети проходять транзитом через зорі-господарі або демонструють високі температури, обсерваторія фіксує спектри випромінювання і поглинання, пропонуючи цінні підказки про склад атмосфери.

У 2004 році вчені виявили 55 Cancri e – гарячу суперземлю, розташовану приблизно за 41 світловий рік від Землі. Попри свої негостинні умови – орбіта близько до своєї зірки з температурою поверхні, що нагадує киплячий океан магми, – Канкріе стала центром наукових досліджень. Попередні спроби виявити її атмосферу до цього часу були марними.

Нещодавні спостереження за 55 Cancri e виявили переконливі докази наявності щільного, хоча й тонкого, атмосферного шару. Це відкриття знаменує собою важливу віху у вивченні кам'янистих екзопланет, являючи собою найпереконливіший сьогодні доказ наявності атмосфери навколо таких небесних тіл.



Дані з інструменту середнього інфрачервоного діапазону Вебба / Фото NASA, ESA, CSA

Використовуючи чутливість космічної обсерваторії Джеймса Вебба в ближньому і середньому інфрачервоному діапазоні, дослідники виявили поглинання спектральних ліній, що вказують на наявність в атмосфері екзопланети монооксиду і діоксиду вуглецю.

Ці гази, які, як вважають, походять з глобального океану магми, вказують на те, що 55 Cancri e здатна самостійно генерувати і підтримувати свою атмосферну оболонку. Це відкриття кидає виклик попереднім припущенням про стабільність атмосфери на кам'янистих екзопланетах і проливає світло на складні процеси, що керують їхньою еволюцією.

Крім того, спостереження виявили неочікувані коливання температури на поверхні екзопланети. Всупереч прогнозам моделювання, денна сторона 55 Cancri e має нижчі температури, ніж очікувалося, що натякає на потенційну атмосферну динаміку або геологічну активність. Наявність атмосфери, що випливає з цих спостережень, пропонує нове розуміння клімату та геології планети.

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Розгадка таємниць екзопланетних атмосфер є важливим кроком на шляху до виявлення придатних для життя світів за межами нашої Сонячної системи. Дослідники продовжують аналізувати дані з Космічної обсерваторії імені Джеймса Вебба та інших сучасних телескопів, щоб розкрити таємниці чужих світів і розширити наше розуміння космосу.