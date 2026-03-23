Кілька вчених, пов'язаних із дослідженням НЛО, зникли або загинули за схожих обставин

США сколихнула серія загадкових інцидентів, у яких фігурують провідні фахівці в галузі аерокосмічних технологій, ядерного синтезу та біології. Протягом короткого проміжку часу кілька видатних науковців або безслідно зникли, або стали жертвами насильницьких злочинів. Спільні деталі подій породили теорії змови й змусили шукати прихований зв'язок між їхньою діяльністю і державною таємницею.

Які обставини об'єднують низку резонансних подій у науковому середовищі США?

Тривожна тенденція почалася зі зникнення двох знакових постатей, пов'язаних з аерокосмічними розробками. Генерал у відставці Вільям Ніл Маккасланд, якому зараз 68 років, і 60-річна інженерка NASA Моніка Хасінто Реза безслідно зникли під час прогулянок у гірській місцевості на південному заході країни, пише Daily Mail.

Маккасланд раніше очолював Дослідницьку лабораторію ВПС США та мав доступ до ядерних секретів і даних про відновлені технології невідомого походження.

Реза була співавторкою винаходу надміцного сплаву під назвою Mondaloy, необхідного для створення космічних апаратів багаторазового використання, пише New York Post.

Цікаво, що Маккасланд свого часу курував групу, яка фінансувала дослідження Рези.



Моніка Хасінто Реза / Фото Aerojet Rocketdyne

Генерал залишив свій дім 27 лютого, не взявши з собою ані телефону, ані гаманця, ані окулярів. Зі спорядження він мав лише похідні черевики та револьвер 38-го калібру. Схожа історія склалася й з Монікою Резою, яка зникла в червні 2025 року під час походу в національному лісі Анхелес.

Попри масштабні пошуки з використанням тепловізійних дронів та собак, жодних слідів цих людей не виявлено. Особливої таємничості додає той факт, що через кілька днів після зникнення Рези на одному з меморіальних сайтів з'явилася інформація про її смерть та проведення екологічного поховання, хоча тіло так і не знайшли. Цю сторінку згодом видалили.



Генерал Вільям Ніл Маккасланд / Фото U.S. Air Force

Це був лише початок

Не менш шокуючими стали смерті ще трьох науковців:

Фізик Нуно Лурейро, який очолював Центр плазми та термоядерного синтезу в Массачусетському технологічному інституті, був убитий у власному будинку в грудні 2025 року. Його дослідження вважалися революційними та могли призвести до створення невичерпного джерела чистої енергії. Деякі дослідники припускають, що його робота з плазмою могла мати стосунок до технологій пересування апаратів неземного походження.

У лютому 2026 року жертвою нападу став астрофізик Карл Гріллмайр, який вивчав ознаки життя на планетах на відстані менше ніж 160 світлових років від Землі. Його застрелили на власному ганку рано-вранці. Хоча поліція затримала підозрюваного, мотиви вбивства досі не розголошуються.

Третім у цьому списку став 45-річний Джейсон Томас, спеціаліст з хімічної біології компанії Novartis. Він зник у грудні 2025 року, а його останки знайшли лише в березні наступного року в озері Кваннаповітт, повідомляє People. Відомо, що Томас переживав важку психологічну травму після смерті обох батьків, які пішли з життя майже одночасно. Перед зникненням він залишив свій годинник Apple Watch у поштовій скриньці, а телефон і гаманець – удома.



Джейсон Томас, який зник зі свого будинку в Массачусетсі в грудні 2025 року / Фото GoFundMe

В усьому є закономірності

Конгресмен Тім Берчетт відверто заявляє про наявність чіткої закономірності в цих подіях. Він критикує розвідувальні служби за небажання надавати інформацію та вважає, що уряд може приховувати факти про дослідження позаземних технологій, якими займалися зниклі вчені.

За словами політика, кількість трагедій у дуже специфічних галузях науки є занадто високою, щоб вважати це простим збігом. Він переконаний, що зволікання з розслідуванням дозволило слідам охолонути, і тепер суспільство має вимагати правди про те, що насправді сталося з провідними дослідниками країни.