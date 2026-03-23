Кілька вчених, пов'язаних із дослідженням НЛО, зникли або загинули за схожих обставин
- Кілька науковців, пов'язаних із дослідженнями аерокосмічних технологій та ядерного синтезу, загадково зникли або загинули в США.
- Конгресмен Тім Берчетт вважає, що існує закономірність у цих подіях.
США сколихнула серія загадкових інцидентів, у яких фігурують провідні фахівці в галузі аерокосмічних технологій, ядерного синтезу та біології. Протягом короткого проміжку часу кілька видатних науковців або безслідно зникли, або стали жертвами насильницьких злочинів. Спільні деталі подій породили теорії змови й змусили шукати прихований зв'язок між їхньою діяльністю і державною таємницею.
Які обставини об'єднують низку резонансних подій у науковому середовищі США?
Тривожна тенденція почалася зі зникнення двох знакових постатей, пов'язаних з аерокосмічними розробками. Генерал у відставці Вільям Ніл Маккасланд, якому зараз 68 років, і 60-річна інженерка NASA Моніка Хасінто Реза безслідно зникли під час прогулянок у гірській місцевості на південному заході країни, пише Daily Mail.
- Маккасланд раніше очолював Дослідницьку лабораторію ВПС США та мав доступ до ядерних секретів і даних про відновлені технології невідомого походження.
- Реза була співавторкою винаходу надміцного сплаву під назвою Mondaloy, необхідного для створення космічних апаратів багаторазового використання, пише New York Post.
- Цікаво, що Маккасланд свого часу курував групу, яка фінансувала дослідження Рези.
Моніка Хасінто Реза / Фото Aerojet Rocketdyne
Генерал залишив свій дім 27 лютого, не взявши з собою ані телефону, ані гаманця, ані окулярів. Зі спорядження він мав лише похідні черевики та револьвер 38-го калібру. Схожа історія склалася й з Монікою Резою, яка зникла в червні 2025 року під час походу в національному лісі Анхелес.
Попри масштабні пошуки з використанням тепловізійних дронів та собак, жодних слідів цих людей не виявлено. Особливої таємничості додає той факт, що через кілька днів після зникнення Рези на одному з меморіальних сайтів з'явилася інформація про її смерть та проведення екологічного поховання, хоча тіло так і не знайшли. Цю сторінку згодом видалили.
Генерал Вільям Ніл Маккасланд / Фото U.S. Air Force
Це був лише початок
Не менш шокуючими стали смерті ще трьох науковців:
- Фізик Нуно Лурейро, який очолював Центр плазми та термоядерного синтезу в Массачусетському технологічному інституті, був убитий у власному будинку в грудні 2025 року. Його дослідження вважалися революційними та могли призвести до створення невичерпного джерела чистої енергії. Деякі дослідники припускають, що його робота з плазмою могла мати стосунок до технологій пересування апаратів неземного походження.
- У лютому 2026 року жертвою нападу став астрофізик Карл Гріллмайр, який вивчав ознаки життя на планетах на відстані менше ніж 160 світлових років від Землі. Його застрелили на власному ганку рано-вранці. Хоча поліція затримала підозрюваного, мотиви вбивства досі не розголошуються.
- Третім у цьому списку став 45-річний Джейсон Томас, спеціаліст з хімічної біології компанії Novartis. Він зник у грудні 2025 року, а його останки знайшли лише в березні наступного року в озері Кваннаповітт, повідомляє People. Відомо, що Томас переживав важку психологічну травму після смерті обох батьків, які пішли з життя майже одночасно. Перед зникненням він залишив свій годинник Apple Watch у поштовій скриньці, а телефон і гаманець – удома.
Джейсон Томас, який зник зі свого будинку в Массачусетсі в грудні 2025 року / Фото GoFundMe
В усьому є закономірності
Конгресмен Тім Берчетт відверто заявляє про наявність чіткої закономірності в цих подіях. Він критикує розвідувальні служби за небажання надавати інформацію та вважає, що уряд може приховувати факти про дослідження позаземних технологій, якими займалися зниклі вчені.
За словами політика, кількість трагедій у дуже специфічних галузях науки є занадто високою, щоб вважати це простим збігом. Він переконаний, що зволікання з розслідуванням дозволило слідам охолонути, і тепер суспільство має вимагати правди про те, що насправді сталося з провідними дослідниками країни.