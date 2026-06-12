Справа вбитих учених: поліція розкрила останні слова ядерника перед його зникненням

У Нью-Мексико розгортається драматична детективна історія, що об'єднує серію загадкових зникнень фахівців, які мали доступ до державних таємниць. Останні оприлюднені деталі щодо долі Стівена Гарсії проливають світло на обставини, що передували його таємничому зникненню в пустелі.

Що сталося зі Стівеном Гарсією?

Поліція Альбукерке оприлюднила нові подробиці у справі 49-річного Стівена Гарсії, який безслідно зник 28 серпня 2025 року. Як стало відомо з поліцейських звітів, трагедія сталася напередодні його дня народження після болючої розмови з дружиною Валері. Жінка повідомила чоловікові про свій намір розірвати шлюб і відмовилася працювати над відновленням стосунків, що викликало у Стівена гостру емоційну реакцію. Про це пише видання Daily Mail, посилаючись на отримані документи правоохоронців.

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Валері сказала, що Стівен був засмучений і сказав їй: "Що ж, якщо я не можу мати тебе, я піду кудись іще",

– прокоментували ситуацію в управлінні поліції Альбукерке.

Ці слова стали останніми, які чули від Гарсії. Камери відеоспостереження, встановлені в будинку подружжя, зафіксували, як працівник ядерного об'єкта взяв пістолет і пляшку води, після чого пішов з дому пішки.

Валері уточнила, що чоловік фактично викрав зброю, оскільки револьвер зареєстрували на її ім'я. З того часу жодних звісток про місцеперебування чоловіка не надходило.

Скарбниця секретів під загрозою

Стівен Гарсія не був звичайним громадянином. Він працював державним підрядником на важливому об'єкті в Альбукерке, що відіграє ключову роль у національній обороні США. На підприємстві Гарсія офіційно обіймав посаду охоронця майна, але при цьому мав високий рівень допуску до секретної інформації та доступ до всього об'єкта, що натякає на ймовірно інший фактичний характер його посади, ніж просто охоронець.

За словами анонімного джерела, Гарсія контролював активи вартістю в десятки, а можливо, і сотні мільйонів доларів. Частина цього обладнання є засекреченою, що робить його зникнення не лише приватною трагедією, а й потенційною загрозою національній безпеці.

У день зникнення Гарсія залишив удома все, що могло б допомогти його відстежити: автомобіль, ключі, гаманець і обидва мобільні телефони. Такий "цифровий детокс" перед зникненням виглядає особливо підозріло на тлі інших подібних випадків.

Почерк, що повторюється: від генералів до секретарів

Обставини зникнення Гарсії майже ідентичні трьом іншим випадкам, що сталися в Нью-Мексико протягом останнього року. Усі зниклі мали стосунок до ядерних досліджень або володіли секретною інформацією.

Наприклад, за схожих обставин зник 68-річний генерал ВПС у відставці Вільям Ніл Маккасланд. Він вийшов з дому в Альбукерке без телефона, електронних пристроїв та навіть окулярів, маючи при собі лише револьвер.

Ще двоє людей, пов'язаних з Лос-Аламоською національною лабораторією (LANL), зникли за кілька місяців до Гарсії. 79-річний Ентоні Чавес, який працював у лабораторії до 2017 року, пішов з дому в травні 2025 року. 53-річна Мелісса Касіас, адміністративна помічниця LANL, зникла в червні того ж року.

Мелісса залишила вдома телефони, ключі та документи. Її тіло знайшли через місяць у національному лісі Карсон. Поруч із нею лежав пістолет, який, за словами доньки загиблої, їй не належав. Хоча офіційну причину смерті досі не оприлюднили, колишні агенти ФБР припускають версію самогубства.

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Позиція влади: між випадковістю та шпигунством

Білий дім доручив ФБР розслідувати ці випадки по всій країні. Однак на офіційному рівні звучать суперечливі заяви. Президент Трамп у квітні зазначив, що багато справ, які Конгрес вважає частиною великої іноземної розвідувальної операції, ймовірно, є просто збігами або особистими трагедіями, спричиненими хворобами чи внутрішніми негараздами. Проте експерти з безпеки не поспішають із такими висновками.

Я думаю, що тут є достатньо закономірностей, навіть якщо це невелика група людей, щоб це вимагало розслідування з боку ФБР, яке є провідним агентством у сфері контршпигунства та контррозвідки,

– заявив колишній заступник директора ФБР Кріс Свекер.

Він додав, що шукав би саме такий слід, поки факти не вкажуть на інший напрямок, оскільки зниклі та померлі володіли таємницями, які точно хотіли б отримати такі країни, як Китай чи Іран, або принаймні перекрити доступ США до певних знань.

Наразі офіційного звіту від правоохоронців немає, а родини зниклих продовжують чекати на відповіді. Дружина Стівена Гарсії стверджує, що її чоловік ніколи не мав проблем із психічним здоров'ям, не вживав наркотиків чи алкоголю та ніколи раніше не зникав, що лише додає загадковості цій справі.