Під час своїх перших археологічних розкопок у Великій Британії студентка зі США зробила відкриття, яке вразило наукову спільноту. Всього за півтори години роботи їй вдалося знайти рідкісний золотий артефакт, вік якого перевищує тисячу років. Ця знахідка може пролити світло на невідомі аспекти життя людей у ранньому середньовіччі на території сучасної Англії.

Що приховувала стародавня римська дорога?

Студентка факультету археології Ньюкаслського університету Яра Соуза, яка приїхала на навчання з Орландо, штат Флорида, навряд чи очікувала на такий успіх під час своєї першої польової практики. Вже в перші 90 хвилин розкопок у графстві Нортумберленд на північному сході Англії вона натрапила на невеликий золотий предмет довжиною близько 4 сантиметрів, пише 24 Канал з посиланням на Університет Ньюкасла.

Знахідка виявилася кулькоподібною шпилькою, датованою IX століттям нашої ери. Примітно, що це вже другий подібний артефакт, знайдений у цій місцевості. Перший, трохи менший за розміром, виявив у 2021 році ентузіаст із металошукачем. Обидва предмети знайшли поблизу стародавньої римської дороги Дере-стріт, яка колись була важливою транспортною артерією, що з'єднувала великі релігійні центри.

На думку експертів, той факт, що обидва артефакти знайдені в одному місці, не є випадковістю: шпильки могли мати не побутове, а церемоніальне чи релігійне призначення. У ранньому середньовіччі золото вважалося символом високого статусу і було доступне лише еліті.

Професор Романської археології Джеймс Джеррард, який керував розкопками, вважає, що предмети могли бути навмисно закопані. Їхнє розташування на шляху, що продовжував активно використовуватися і після падіння Римської імперії, свідчить про пересування тут заможних людей.



Розмір шпильки всього кілька сантиметрів / Фото Tyne and Wear Museums

Цей та інші знайдені артефакти будуть детально проаналізовані в рамках британської програми Portable Antiquities Scheme, після чого їх, можливо, виставлять на загальний огляд у музеї.