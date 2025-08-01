Межівська селищна територіальна громада Дніпропетровської області, котра включає в себе 28 сіл та 2 селища, вже майже тиждень не має мобільного зв'язку. Внаслідок цього відсутній і мобільний інтернет.

Що сталося?

Згідно з повідомленням місцевої новинної групи "Межівський меридіан", російські обстріли пошкодили обладнання мережі Vodafone і Київстар, пише 24 Канал. Сталося це майже тиждень тому, однак провести ремонт мереж наразі немає можливості через близькість регіону до фронту, зокрема постійну загрозу FPV-дронів.

Дивіться також Цифрова ізоляція набирає обертів: Росія встановила новий рекорд з відключень інтернету

Межівський селищний голова Володимир Зражевський коментує ситуацію: "Враховуючи те, що відновлення може нести загрозу життю працівників, компаніями прийнято рішення зі збільшення потужностей (сигналу) сусідніх ретрансляторів". Оператори вже проводять відповідні роботи для відновлення звʼязку жителям регіону.

Не швидко, не одразу, можливо, не на всіх територіях. Але віримо, що будемо зі зв'язком!

– додав Володимир Зражевський.

У громаді також спостерігалися перебої зі світлом після локальної аварії в мережі, яка, судячи з усього, не пов'язана з обстрілами. Наслідки аварії торкнулися не лише Межівщини, а й інших населених пунктів Синельниківського району. На цей час подачу енергії вже відновлено.

Під час відновлювальних робіт бригади продовжували атакувати ворожі дрони, але дякуючи спільній роботі, вдалося і дати світло і, головне, вберегти людей,

– сказав Зражевський.

Зазначимо, Межівська селищна територіальна громада включає в себе низку сіл, включно з самим селом Межове, а також Веселим, Райполем, Новогригорівкою та іншими. Росія дістає FPV-дронами та БпЛА типу "Молнія" до сіл громади, зокрема відомо, що 28 липня були здійснені удари по Райполю та Колоні-Межовій.