У магазинах додатків з'явилася фальшива соціальна мережа на зразок Twitter. Ні, це не шахрайський сервіс, який маскується під те, чим він не є. Розробники прямо в описі дають зрозуміти, що це не класичне середовище, де ви взаємодієте з друзями. Це ізольована пісочниця, в якій ви перебуваєте самі з собою та зі штучним інтелектом, який імітує присутність мільйонів людей та вашу популярність.

Як це працює

Суть нового застосунка в тому, щоб дати вам ілюзію залученості, якщо в реальному житті ви її не отримуєте. Все, що вам потрібно зробити – це публікувати щось у профілі, а далі все зробить штучний інтелект, пише видання Futurism.

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Після публікації того чи іншого посту під ним почнуть з'являтися коментарі. Компанія обіцяє "нескінченну кількість відповідей від мільйонів підписників", тож ви зможете відчути себе справжньою знаменитістю.

Що цікаво, ви самі можете обирати характери коментаторів. Наприклад, це можуть бути персонажі, які надають підтримку, чи які будуть вас тролити, критикувати або навіть ненавидіти. Тут є оптимісти й песимісти, скептики і саркастичні боти, інтелектуали й ботани, а також ті, хто буде поводитися, як справжній фанат. Хочете трохи драми? Виберіть фоловерів з категорії "хейтери" або "драма-квін". Хочете посміятися? Обирайте жартівників. Хочете палких дебатів на ту чи іншу тему? Є категорія і для цього.



Так виглядає соцмережа SocialAI, яка імітує реальну взаємодію / Скриншот 24 Каналу/Фото Friendly Apps, Inc.

SocialAI розглядається розробниками виключно в позитивному ключі. Вони наводять кілька пунктів, які описують те, що ви можете отримати від використання сервісу:

Публікуйте оновлення статусу та отримуйте нескінченні відповіді від мільйонів підписників зі штучним інтелектом.

Насолоджуйтеся власним приватним простором для роздумів і зворотного зв'язку, ніби ви — головний герой.

Спробуйте розмови зі штучним інтелектом, пристосовані до вашого настрою та думок.

Використовуйте SocialAI як інструмент для терапії, ведення щоденників або просто для того, щоб бути почутим.

Отримуйте корисні поради та підтримку від ШІ в режимі реального часу.

Відчуйте переваги від постійного перебування в оточенні спільноти ШІ.

Відкрийте для себе новий тип соціальної взаємодії, де все залежить від вас.

У SocialAI немає реальної взаємодії. Усі підписники, яких отримують користувачі, є лише вигаданими персонажами, згенерованими штучним інтелектом. Реальні зареєстровані люди не можуть отримати доступ до взаємодії одне з одним. Тож усе, що ви публікуєте, є приватним і ніде насправді не публікується, стверджують творці додатка.

Перші користувачі, які випробували новий застосунок, оцінили його в середньому на 4.4 з 5 балів.