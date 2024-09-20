Как это работает

Суть нового приложения в том, чтобы дать вам иллюзию вовлеченности, если в реальной жизни вы ее не получаете. Все, что вам нужно сделать – это публиковать что-то в профиле, а дальше все сделает искусственный интеллект, пишет издание Futurism.

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После публикации того или иного поста под ним начнут появляться комментарии. Компания обещает "бесконечное количество ответов от миллионов подписчиков", поэтому вы сможете почувствовать себя настоящей знаменитостью.

Что интересно, вы сами можете выбирать характеры комментаторов. Например, это могут быть персонажи, которые оказывают поддержку, или которые будут вас троллить, критиковать или даже ненавидеть. Здесь есть оптимисты и пессимисты, скептики и саркастические боты, интеллектуалы и ботаны, а также те, кто будет вести себя, как настоящий фанат. Хотите немного драмы? Выберите подписчиков из категории "хейтеры" или "драма-квин". Хотите посмеяться? Выбирайте шутников. Хотите жарких дебатов на ту или иную тему? Есть категория и для этого.



Так выглядит соцсеть SocialAI, которая имитирует реальное взаимодействие / Скриншот 24 Канала/Фото Friendly Apps, Inc.

SocialAI рассматривается разработчиками исключительно в положительном ключе. Они приводят несколько пунктов, которые описывают то, что вы можете получить от использования сервиса:

Публикуйте обновления статуса и получайте бесконечные ответы от миллионов подписчиков с искусственным интеллектом.

Наслаждайтесь собственным частным пространством для размышлений и обратной связи, будто вы — главный герой.

Попробуйте разговоры с искусственным интеллектом, приспособленные к вашему настроению и мыслям.

Используйте SocialAI как инструмент для терапии, ведения дневников или просто для того, чтобы быть услышанным.

Получайте полезные советы и поддержку от ИИ в режиме реального времени.

Почувствуйте преимущества от постоянного пребывания в окружении сообщества ИИ.

Откройте для себя новый тип социального взаимодействия, где все зависит от вас.

В SocialAI нет реального взаимодействия. Все подписчики, которых получают пользователи, являются лишь вымышленными персонажами, сгенерированными искусственным интеллектом. Реальные зарегистрированные люди не могут получить доступ к взаимодействию друг с другом. Поэтому все, что вы публикуете, является частным и нигде на самом деле не публикуется, утверждают создатели приложения.

Первые пользователи, которые испытали новое приложение, оценили его в среднем на 4.4 из 5 баллов.