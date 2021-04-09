У Техасі чоловік увірвався на меблеву фабрику і підстрелив 6 людей

Невідомий зловмисник учинив стрілянину в будівлі меблевої фабрики Kent Moore Cabinets у Техасі, США. Район оточила поліція, стрілка шукають.
Джерело:KBTX
Наразі відомо про щонайменше 6 поранених. Кілька людей перебувають у лікарні в критичному стані.
Цього ж дня У США розстріляли відомого лікаря: загалом загинуло 5 людей, серед яких і діти
Стрілянина в Техасі 8 квітня: що відомо
8 квітня посеред дня на меблевій фабриці у штаті Техас (Сполучені Штати Америки) сталася стрілянина.
- Правоохоронці підтвердили, що у будівлі Kent Moore Cabinets у містечку Браян від куль постраждали кілька людей – щонайменше 6. Вони перебувають у лікарні, серед них є й такі, чий стан критичний.
- Район оточила поліція. За офіційними повідомленнями, людину, яка вчинила стрілянину – наразі шукають. Утім, деякі ЗМІ місцеві пишуть, що стрілка затримали – і це 22 річний місцевий студент.
Зауважимо, вже у квітні у США зафіксували кілька масових вбивств:
- 6 квітня в штаті Меріленд сталася кривава стрілянина на військовій базі "Форт Детрік", загинули 3 людини.
- 3 квітня також у Меріленді в Окрузі принца Джорджа знайшли мертвими 3 людей, які загинули у стрілянині.
- Того ж дня 3 людей загинули під час стрілянини на домашній вечірці у Вілмінгтоні, Північна Кароліна.
- 1 квітня стало відомо, що у місті Орандж в Каліфорнії в діловому комплексі нападник вбив 3 дорослих і дитину.