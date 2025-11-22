Боєць ЗСУ розповів, як росіяни скористалися зміною погоди на фронті
- Туман на Донбасі ускладнює використання безпілотників ЗСУ, але також заважає російській техніці.
- Українські сили змушені знищувати російську техніку безпосередньо біля позицій.
Туман на Донбасі наразі більш вигідний для росіян, бо унеможливлює використання безпілотників. Проте через вологість російська техніка також часто застряє.
Офіцер бригади "Рубіж" НГУ Андрій Отченаш пояснив 24 Каналу, що погода змушує українські сили воювати старими методами та знищуючи техніку вже безпосередньо біля позицій.
Як природа допомагає знищувати ворожу техніку?
Противник під час туману застосовує велику кількість техніки, намагається непомітно штурмувати, підводити резерви та евакуювати поранених, що для російської армії є рідкістю.
Ми не можемо використовувати ні дрони літакового типу, ні безпілотні комплекси типу Mavic чи Autel, бо нічого не бачимо. Фактично воюємо без БпАК, покладаючись на піхоту,
– зазначив Отченаш.
Проте через надмірну вологість утворюються болота та непроїзні ділянки, через що російська техніка часто не може просуватися. Це дає ЗСУ можливість добивати всю техніку, що стала нерухомою.
Що ще відомо про ситуацію на Покровському напрямку?
У Покровську тривають пошуково-штурмові операції за участю різних підрозділів ЗСУ, з утриманням північних рубежів і позицій на південь від залізниці. Ворог намагався обійти місто через неможливість прорвати оборону, проте всі його групи були знищені, а логістичні шляхи перерізані.
На Покровському напрямку щодня ведуть штурмові дії близько 150 тисяч російських військових.
Російські війська застосовують дрони, авіацію та важке озброєння. Українські підрозділи ведуть оборонну операцію, утримуючи контроль над темпом наступу противника.