Боєць ЗСУ розповів, як росіяни скористалися зміною погоди на фронті

Туман на Донбасі наразі більш вигідний для росіян, бо унеможливлює використання безпілотників. Проте через вологість російська техніка також часто застряє.

Офіцер бригади "Рубіж" НГУ Андрій Отченаш пояснив 24 Каналу, що погода змушує українські сили воювати старими методами та знищуючи техніку вже безпосередньо біля позицій.

Як природа допомагає знищувати ворожу техніку?

Противник під час туману застосовує велику кількість техніки, намагається непомітно штурмувати, підводити резерви та евакуювати поранених, що для російської армії є рідкістю.

Ми не можемо використовувати ні дрони літакового типу, ні безпілотні комплекси типу Mavic чи Autel, бо нічого не бачимо. Фактично воюємо без БпАК, покладаючись на піхоту,

– зазначив Отченаш.

Проте через надмірну вологість утворюються болота та непроїзні ділянки, через що російська техніка часто не може просуватися. Це дає ЗСУ можливість добивати всю техніку, що стала нерухомою.

Що ще відомо про ситуацію на Покровському напрямку?