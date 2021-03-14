Телеграм-канал NEXTA більше не координує протести у Білорусі

Один з найпопулярніших телеграм-каналів у світі NEXTA відійшов від допомоги протестувальникам у Білорусі. Оскільки люди перейняли організацію мітингів на себе, телеграм-канал сфокусувався на іншій діяльності.

Засновник телеграм-каналу NEXTA Степан Путіло розповів, що координацією тепер займаються самі протестувальники. Вони створюють свої чати, у яких самі збираються на акції.

Дізнайтеся Скільки ексберкутівців тепер служать у білоруській міліції

Ми змінили тактику – ми більше не допомагаємо людям у координації протестів. Тому що люди організуються самі: у дворах, у дворових чатах. До речі, ці чати зараз називають екстремістськими, терористичними,

– розповів Путіло.

Відтак канал, замість координування, займається розслідуваннями злочинів Лукашенка. Нещодавно NEXTA опублікували фільм "Золоте дно" про статки самопроголошеного президента. Журналісти з'ясували, що він фактично приватизував кілька резиденцій і палац в Мінську.

Детальніше Палац Лукашенка: NEXTA показало фільм про статки білоруського диктатора

Станом на 14 березня у телеграм-каналу NEXTA-Live понад 1 мільйон 400 тисяч підписників.

Фактично редакція NEXTA вела три телеграм-канали:

Основний NEXTA, де публікували інсайди і аналітику,

NEXTA Live – оперативні та ексклюзивні новини Білорусі,

канал LUXTA, який публікував картинки, неформальні коментарі і сатиру.

Що відомо про NEXTA-Live