Телеграм-канал NEXTA більше не координує протести у Білорусі

14 березня 2021 , 16:22
Читать новость на русском

Один з найпопулярніших телеграм-каналів у світі NEXTA відійшов від допомоги протестувальникам у Білорусі. Оскільки люди перейняли організацію мітингів на себе, телеграм-канал сфокусувався на іншій діяльності.

Джерело:

Deutsche Welle

Засновник телеграм-каналу NEXTA Степан Путіло розповів, що координацією тепер займаються самі протестувальники. Вони створюють свої чати, у яких самі збираються на акції.

Дізнайтеся Скільки ексберкутівців тепер служать у білоруській міліції

Ми змінили тактику – ми більше не допомагаємо людям у координації протестів. Тому що люди організуються самі: у дворах, у дворових чатах. До речі, ці чати зараз називають екстремістськими, терористичними,
– розповів Путіло.

Відтак канал, замість координування, займається розслідуваннями злочинів Лукашенка. Нещодавно NEXTA опублікували фільм "Золоте дно" про статки самопроголошеного президента. Журналісти з'ясували, що він фактично приватизував кілька резиденцій і палац в Мінську.

Детальніше Палац Лукашенка: NEXTA показало фільм про статки білоруського диктатора

Станом на 14 березня у телеграм-каналу NEXTA-Live понад 1 мільйон 400 тисяч підписників.

Фактично редакція NEXTA вела три телеграм-канали:

  • Основний NEXTA, де публікували інсайди і аналітику,
  • NEXTA Live – оперативні та ексклюзивні новини Білорусі,
  • канал LUXTA, який публікував картинки, неформальні коментарі і сатиру.

Що відомо про NEXTA-Live

  • NEXTA-Live у серпні 2020 року увійшов до 10 найпопулярніших телеграм-каналів у світі. Тоді він мав понад 2 мільйони підписників.
  • Усе через те, що канал висвітлював протести у Білорусі, надавав об'єктивну інформацію та координував людей.
  • Фактично телеграм-канал став головним джерелом зв'язку білоруських протестувальників.
  • Його засновником є 22-річний Степан Путіло – білоруський журналіст та блогер. Він створив його у 2019 році.
  • Редакція NEXTA розташована у Польщі, куди виїхали її редактори через переслідування.
  • Слідчий комітет Білорусі 7 лютого 2021 року вимагав у Польщі, аби Путіла екстрадували до Білорусі.