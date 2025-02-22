Теракт на ринку у Франції: чоловік напав на людей з ножем – є жертва і поранені

Вдень 22 лютого у французькому Мюлузі сталася різанина. Чоловік кинувся з ножем на відвідувачів закритого ринку.

Зазначається, що зловмисник сперше атакував офіцерів муніципальної поліції, викрикуючи ісламістські гасла. Завадити нападнику спробував 69-річний цивільний, громадянин Португалії. Його було смертельно поранено, передає 24 Канал із посиланням на BFM.

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Терористичний напад у Франції

Відомо, що поранень зазнали також 5 поліцейських. Троє мають легкі ушкодження, а двоє – серйозні. Одного уражено у сонну артерію, а іншого у груди.

Вбивцею виявився 37-річний уродженець Алжиру. Його затримали на місці злочину. Зазначається, що чоловік вже перебував під наглядом суду та під домашнім арештом як особа, яка може бути причетна до терористичної діяльності.

Президент Франції прокоментував трагічний інцидент. Він назвав цей випадок "ісламістським терористичним актом".

Теракт у Мюлузі: дивіться відео

Жертвою нападу на ринок у Франції став 69-річний цивільний: дивіться відео

Нагадаємо, що у місті Філлах в Австрії 23-річний сирієць вбив 14-річного підлітка та поранив 4 людей.