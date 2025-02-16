У центрі міста чоловік з ножем кидався на людей. Свідки розповідають, що він вигукував "Аллах Акбар", передає 24 Канал із посиланням на OTS.

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Що відомо

Зловмисник зарізав 14-річного підлітка, а також завдав поранень 4 людям. Двоє постраждалих перебувають у важкому стані.

Попередньо, нападником виявився 23-річний уродженець Сирії. Його злочинні дії вдалося зупинити завдяки кур'єру. Той збив вбивцю на машині. Пізніше, коли сирійця затримували, він усміхався і піднімав вказівний палець.

Відомо, що уродженець Сирії подавався на здобуття біженства в Австрії.

Віцегубернатор Нижньої Австрії Ландбауер прокоментував інцидент. Він заявив, що країна потребує негайного припинення розгляду заявок на надання притулку та має проводити жорстку політику щодо депортації. "Безпека наших співвітчизників, вочевидь, має пріоритет над правами злочинців, які шукають притулку", – наголосив він.

Нагадаємо, що 13 лютого у Мюнхені стався теракт, внаслідок якого загинули дворічна дитина та 37-річна жінка.