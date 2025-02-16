В центре города мужчина с ножом бросался на людей. Свидетели рассказывают, что он выкрикивал "Аллах Акбар", передает 24 Канал со ссылкой на OTS.

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Что известно

Злоумышленник зарезал 14-летнего подростка, а также нанес ранения 4 людям. Двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Предварительно, нападавшим оказался 23-летний уроженец Сирии. Его преступные действия удалось остановить благодаря курьеру. Тот сбил убийцу на машине. Позже, когда сирийца задерживали, он улыбался и поднимал указательный палец.

Известно, что уроженец Сирии подавался на получение беженства в Австрии.

Вице-губернатор Нижней Австрии Ландбауэр прокомментировал инцидент. Он заявил, что страна требует немедленного прекращения рассмотрения заявок на предоставление убежища и должна проводить жесткую политику в отношении депортации. "Безопасность наших соотечественников, очевидно, имеет приоритет над правами преступников, которые ищут убежища", – подчеркнул он.

Напомним, что 13 февраля в Мюнхене произошел теракт, в результате которого погибли двухлетний ребенок и 37-летняя женщина.