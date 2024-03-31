Теракт у "Крокус Холі": Росія офіційно звинуватила Україну і вимагає арешту Малюка

У Росії продовжують вишукувати "український слід" у теракті, який стався під Москвою в "Крокус Сіті Холі". Цього разу окупанти офіційно звинуватили нашу державу у нібито причетності до стрілянини.

Про це повідомляють російські ЗМІ. Ба більше, у Кремлі вимагають "арешту" голови Служби безпеки України Василя Малюка після стрілянини під Москвою, передає 24 Канал.

До теми Це не смішно: як діятиме Кремль після теракту в "Крокусі"

Росія звинуватила Україну у теракті в "Крокус Сіті Холі"

У міністерстві закордонних справ Росії опублікували заяву, у якій зазначили, що, мовляв, проведені "російськими компетентними органами слідчі дії вказують, що сліди останніх терактів ведуть до України".

У цьому контексті російські "дипломати" згадали й інциденти з Дар'єю Дугіною та пропагандистом Владлєном Татарським, а також вибух на Кримському мосту у жовтні 2022 року.

У зв'язку з цим МЗС Росії передав владі України вимоги у рамках Міжнародної конвенції про боротьбу з бомбовим тероризмом та Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму про негайний арешт та видачу всіх причетних до цих терактів осіб,

– написали окупанти.

Ба більше, окупанти зажадали арешту голови СБУ Василя Малюка, який, за словами росіян, "цинічно визнав 25 березня організацію Україною підриву Кримського мосту в жовтні 2022 року, що розкрив

деталі організації інших терактів у Росії".

Крім того, російська сторона у своєму пропагандистському дусі вимагає від Києва "негайно припинити будь-яку підтримку терористичної діяльності, видати винних і відшкодувати заподіяний жертвам

збитки".

"Порушення Україною зобов'язань щодо антитерористичних конвенцій спричинить її міжнародно-правову відповідальність", – цинічно сказали окупанти.

У Росії заочно засудили Малюка

Басманний суд Москви 26 березня "заочно заарештував" голову СБУ Василя Малюка. Окупанти заявили, що він буцімто винний "в організації теракту" на Кримському мості у жовтні 2022 року.

Зокрема, як докази, пропагандисти наводять різні заяви глави СБУ в ефірі телемарафону. Крім того, генерала Москва звинувачує у нібито причетності до ліквідації російських пропагандистів та зрадників, хоча сам він офіційно не визнавав цієї участі.

Зрештою сам Василь Малюк в коментарі 24 Каналу Малюк наголосив, що так званий "арешт від кишенькових суддів Кремля" не заслуговує жодної уваги. Крім того, голова СБУ зазначив, що його, як і всіх українців, цікавить лише один суд – трибунал над Путіним у Гаазі.