Чи дійсно у Росії збільшилося охочих воювати після "Крокуса": у Зеленського дали чітку відповідь

Кремль продовжує використовувати теракт у "Крокус Сіті Холлі" з метою підвищення кількості росіян, які захочуть мобілізуватися та потрапити на фронт в Україну. Однак насправді ця пропаганда не призвела до збільшення підписів контрактників.

Радник голови ОПУ Михайло Подоляк заявив 24 Каналу, що на бажання росіян мобілізуватися можуть вплинути два моменти: виплата грошей та можливість безкарно вбивати, ґвалтувати. Мобілізація у Росії ніколи не закінчувалась та буде продовжуватись.

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"Росія усвідомлює, що у них залишилось це вікно можливостей на кінець весни – початок літа. А після цього буде все йти тільки в одному напрямку – в антиросійському", – наголосив посадовець.

Всередині самої Росії є сумніви

Михайло Подоляк зазначив, що попри пропаганду у Росії є суттєві сумніви, що Україна має хоча б якусь опосередковану причетність до теракту у "Крокусі". Можливо, сам Владімір Путін у це не вірить. Розвідки західних країн попередили Росію абсолютно про все.

Далі навіть в Ірані про це попередили. Сказали, що затримали людей, які мають приналежність до "Вілаят Хорасан" чи там ІДІЛ, яка конфліктує з Талібаном, бо хоче зробити Афганістан серцевиною нового халіфату. Тому хочуть, щоб у Росії були теракти, бо вважають, що вони є спонсором та легітимізатором Талібану. Про це Іран сказав,

– підкреслив він.

Були затримані громадяни Таджикистану, які отримали постійні посвідки на проживання у країні-агресорці та 5 – 7 років живуть там. Затримали їх на кордоні з Білоруссю.

"Вони затримали в Дагестані людей, які фінансували цей теракт. Далі паралельно йде затримання у Киргизстані, Узбекистані та Таджикистані людей, які мають приналежність до цієї групи, що причетна до теракту. Тут все очевидно", – сказав радник голови ОПУ.

У Росії все одно наполягають про нібито "українській слід" у цій історії. Однак така пропаганда ніяк не вплине ні на перебіг мобілізації у Росії, ні на збільшення співчуття Росії.

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