ФСБ деградує: 2 версії, якою була участь російських спецслужб в теракті

Владімір Путін на другий день після теракту в "Крокус Сіті Холі" наголосив на причетності України до його організації. Проте видання Bloomberg пише, що його оточення не вірить у цю версію, і водночас вважає, що теракт є провалом ФСБ.

Також існує припущення, що саме російські спецслужби стоять за організацією стрілянин в Підмосков'ї. Російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко розповів 24 Каналу про те, що обидві версії – провалу та причетності ФСБ – мають право на існування.

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Перша версія: було не до терактів

Щодо ФСБ, яка дійсно нічого не зробила, щоб уникнути теракту, а коли він стався, намагалася відіграти назад, то за роки путінського режиму ця структура перетворилась на так зване "нове дворянство".

За часів президентства Бориса Єльцина, ФСБ була у загоні, тому що він дуже погано ставився до спецслужб, які свого часу тиснули на нього.

За часів правління Путіна співробітники ФСБ, починаючи з майора, ставали доларовими мільйонерами, а потім мільярдерами. Вони займалися переважно рейдерством, "кришуванням" бізнесу – ставали комерсантами,

– пояснив він.

В цій структурі відбулась серйозна деградація, оскільки у них переважали не інтереси служби, а інтереси власної кишені.

Основна їхня діяльність складається з:

вигадування дурниць щодо "терористичних організацій" у вигляді молодих людей, які зібралися на вечірку, грають музику, а їх сприймають як "терористів". За це ФСБшники заробляють собі погони та медалі;

пошуку "зрадників" серед вчених, які публікують свої праці в іноземних журналах;

розганяння навальнистів (прихильників Олексія Навального – 24 Канал), а також "полювання" на штаби Бориса Надєждіна (подавав свою кандидатуру на вибори президента Росії, але ЦВК його не допустило – 24 Канал).

"Вони мають таке "захопливе" та прибуткове заняття, що на роботу зі справжніми терористами у них вже не вистачає сил. Тому версія, що ФСБ "проспали" теракт має підстави", – наголосив опозиційний журналіст.

Друга версія: питання репутації

Водночас, за його словами, версія, що це була спільна операція російських спецслужб та терористів також може бути реальною, тому що питання репутації дуже важливе.

"Ми пам'ятаємо, з чого розпочався цей путінський шабаш. Путін прийшов до влади, крокуючи трупами жителів російських міст. Ці люди стали жертвами терактів, влаштованих самими спецслужбами. Все, що пов'язано з "рязанським цукром", – це їхня репутація, тому цілком можливо, що вони й організували цей теракт, використавши ІДІЛ", – відзначив Ігор Яковенко.

Теракт в "Крокус Сіті Холі": важливе

Після стрілянини в концертному залі, яка відбулась 22 березня, спецслужби схопили підозрюваних у скоєнні теракту в Брянській області. Путін у зверненні до росіян щодо теракту наголосив, що для терористів буцімто було підготовлене "вікно" на кордоні з Україною, щоб вони могли втекти.

Пізніше, коли виявилось, що підозрювані – громадяни Таджикистану, а також коли ІДІЛ взяла на себе відповідальність за теракт, Путін визнав, що стрілянину вчинила ісламістські бойовики. Проте він наголосив, що "нас цікавить, хто це наказав".

Водночас теракт в Московській області може бути, на думку Ігоря Яковенко, "спільним проєктом ІДІЛ й російських спецслужб". Він вважає, що це не перший випадок їхньої творчої "дружби". Почалась вона з вибухів будинків у вересні 1999 року, на хвилі яких, за словами Яковенко, "Путін прийшов до влади".