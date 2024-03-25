Російські силовики відстежували повідомлення про терористичні загрози в інших країнах та оцінювали ризики терактів у Росії як високі. Про це повідомив центр "Досьє" з посиланням на джерело, близьке до спецслужб, передає 24 Канал.
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За останні кілька місяців осередок ІДІЛ "Вілаят Хорасан", який узяв на себе відповідальність за атаку на "Крокус", намагався організувати теракти в Австрії, Німеччині та Киргизстані, – повідомляє "Досьє".
Також про спроби цього угруповання влаштувати теракт у Франції розповів президент країни Еммануель Макрон. Як повідомляється, усім цим атакам вдалося запобігти, а спецслужби нібито "уважно стежили" за діяльністю "Вілаят Хорасан".
Водночас варто відзначити, що навіть попри ці попередження, ОМОН і СОБР прибули на місце теракту в "Крокусі" лише через годину, хоча штаб ОМОН розташовується менш ніж за три кілометри.
Затримання підозрюваних у теракті: що відомо
- Вдень 23 березня російські силовики повідомили про затримання чоловіків, які нібито причетні до теракту у "Крокус Сіті Холі". Згодом у зверненні до росіян Владімір Путін заявив, нібито вони рухалися у бік кордону з Україною, де "для них було підготовлено вікно". Однак Путін заявив, що тоді затримали аж 11 людей, хоча на лаві підсудних опинилося двоє.
- Варто зазначити, що відповідальність за теракт на себе взяла ІДІЛ. Однак росіяни вперто шукають "український слід" у справі.
- У мережі також неодноразово поширювали відео затримання чоловіків, які нібито причетні до теракту. Так, на одному з них підозрюваний розповідає, що його завербував "проповідник" з телеграму. За його словами, угода була на півмільйона рублів і він отримав половину суми на картку.
- Перед цим затриманих катували – так росіяни хвалитися відео, на якому один з силовиків відрізає вухо ймовірному терористу, а після цього змушує його їсти частину свого тіла. Згодом російські пабліки поширили знімок, на якому підозрюваному зняли штани та до генталій підключили струм.