Забули "візитку Яроша": у телефонах терористів з "Крокуса" знайшли фото з прапорами України

Москва не залишає цинічних спроб приплести Україну до теракту в "Крокусі". Кремлівським пропагандистам доводиться усіляко хитрувати, щоб показати росіянам "український слід".

Нагадаємо, що у Підмосков'ї у "Крокус Сіті Холл" стався теракт 22 березня. Відповідальність за нього взяла на себе ІДІЛ. Однак Росія, яка розв'язала повномасштабну війну проти України, намагається безпідставно звинуватити нашу державу у теракті.

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Що вигадали росіяни

Слідчий комітет країни-агресорки відзвітував про отримання даних з телефонів осіб, яких у Росії назначили відповідальними за події у "Крокусі". Там заявили, що інформація може свідчити про зв'язок між терактом та повномасштабною російсько-українською війною, яку слідком цинічно назвав "СВО".

У телефоні терориста знайшли фотографії людей у камуфляжі з прапором України біля зруйнованих будинків та української поштової марки з нецензурним жестом,

– мовиться у повідомленні.

При цьому слідком показав слайд-шоу з картинок, які буцімто знайшли на смартфонах. На кадрах можна побачити фотографію самих телефонів, "Крокус Сіті Холл" до теракту та пожежі, маршрут до цього ТРЦ, а також колаж фотографій з датою повномасштабної російської агресії. На цьому колажі є знаменита поштова марка про "Русскій воєнний корабль", зруйновані окупантами будівлі, танк ЗСУ, українські цивільні та воїни, а також прапори України.

Нібито фото зі смартфонів терористів від пропаганди Кремля: дивіться відео



Російський слідчий комітет також заявив, що терористи буцімто намагалися знищити ці телефони. Також у відомстві із посиланням на одного з ймовірних учасників сказали, що дату скоєння теракту обирали "у річницю початку СВО", тобто 24 лютого 2024 року. За версією окупантів, куратор терористів сам обрав "Крокус", а один зі співучасників за його вказівкою знайшов у мережі фото входів та під'їзних шляхів до цього ТРЦ та відправив скриншоти за місяць до теракту.

Москва каже, що тепер перевірятиме "ісламістські терористичні організації та спецслужби України" на причетність до організації та фінансування теракту у "Крокусі".

Що кажуть експерти про теракт у "Крокусі"