Це для них традиційний спосіб, – військовий припустив, хто стоїть за терактом у Росії

У Підмосков’ї 22 березня невідомі відкрили вогонь та підпалили великий торговий центр "Крокус Сіті Хол". Там люди зібралися на концерт. Російська влада назвала цю подію терактор і повідомила про понад сотню загиблих.

Водночас тривають розмови про те, що стрілянина могла бути постановкою, а так Владімір Путін хоче виправдати посилення мобілізації. Майор ЗСУ, заступник командира Третьої окремої штурмової бригади Максим Жорін розповів 24 Каналу, що наразі ця ситуація не вплинула на хід бойових дій.

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"Це для них (російської влади – 24 Канал) абсолютно традиційний спосіб, щоб консолідувати суспільство, "закрутити гайки". Вони звикли його використовувати, тому, скоріш за все, керівництво Росії розглядає це як звичайний інструмент для роботи зі своїм населенням", – сказав Максим Жорін.

Чи посилить Путін мобілізацію після теракту

На думку військовослужбовця, за тим, що відбулося у "Крокусі" стоїть фсб та російська влада. Однак суттєвих змін на хід бойових дій подія не матиме. Росія так чи інакше проводить мобілізацію й робитиме це далі.

Маю впевненість в тому, що це робота фсб, яка направлена на внутрішні процеси в Росії, а на хід подій в Україні вона ніяк критично не вплине,

– зауважив майор ЗСУ.

Можливо, більше росіян виявлять бажання добровільно мобілізуватися, але цей процес вже давно триває та відбувається згідно з планом. Те саме стосується звинувачень України, колективного Заходу – все це давно відомі тези, які роками поширює Кремль.

Вони продовжують переконувати населення начебто існує загроза від Заходу, від України. Так пояснюватимуть, чому треба воювати, вестимуть далі свою лінію пропаганди,

– додав Жорін.

Що може змінити тактику росіян на фронті

Якщо говоримо про особовий склад російського війська, то у цьому сенсі кардинально вплинути на ситуацію можна лише, максимально знищуючи чисельність окупантів. Саме над цим зараз працюють всі підрозділи. Тож пріоритетним завданням є знищення живої сили й техніки ворога.

Щодо боротьби з технічними засобами, то українські військові намагаються максимально використовувати безпілотні роботизовані комплекси, FPV-дрони, скиди. У ЗСУ навіть створили окремі підрозділи, які займаються визначеними напрямками роботи.

Тут дуже важлива система та кількість – це те, що дає результат на полі бою. Якщо всі ці засоби використовувати системно й мати їх в достатній кількості, тоді можна досить ефективно стримувати ворога, завдавати йому ураження, а також проводити власні наступальні дії,

– підкреслив заступник командира 3 ОШБР.

Тому треба чітко усвідомлювати, що коли підрозділи кажуть, що їм не вистачає FPV-дронів, скидів чи розвідувальних дронів, то це означає, що піхотинець буде вимушений знищувати противника у ближньому бою. А це завжди призводить до втрат.

Теракт у "Крокус Сіті Хол": що відомо