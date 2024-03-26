"Зеленський – своєрідний єврей": Пєсков відповів, як ісламісти можуть бути пов'язані з Україною

Ввечері 22 березня під Москвою у ТРЦ "Крокус Сіті Хол" сталася стрілянина. Не дивлячись на те, що відповідальність за теракт взяли на себе ІДІЛ, в Кремлі продовжують приплітати до нього Україну.

Журналісти запитали у речника Кремля Дмітрія Пєскова, чи допускають у Кремлі зв'язок ісламістів із Києвом, "з урахуванням того, що там на чолі стоїть єврей". У відповідь він назвав Володимира Зеленського "своєрідним євреєм".

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У Кремлі продовжують шукати слід України у теракті в "Крокусі"

У відповіді на запитання щодо можливого зв'язку ісламістів з українським керівництвом, Пєсков відзначив, що український президент Володимир Зеленський є "своєрідним євреєм", який буцімто демонструє симпатії та тягнення до націоналістичного духу.

Але ще раз повторюю, поки йде слідство, якась офіційна влада не може собі дозволити робити якісь заяви на цей рахунок,

– зазначив речник Кремля.

Пєсков також дав пораду журналістам, щоб ті уважно перечитали заявив російського диктатора стосовно теракту у "Крокус Сіті Холі", які той робив останні два дні.

Що відомо про теракт у Росії