"Зеленський – своєрідний єврей": Пєсков відповів, як ісламісти можуть бути пов'язані з Україною
Ввечері 22 березня під Москвою у ТРЦ "Крокус Сіті Хол" сталася стрілянина. Не дивлячись на те, що відповідальність за теракт взяли на себе ІДІЛ, в Кремлі продовжують приплітати до нього Україну.
Журналісти запитали у речника Кремля Дмітрія Пєскова, чи допускають у Кремлі зв'язок ісламістів із Києвом, "з урахуванням того, що там на чолі стоїть єврей". У відповідь він назвав Володимира Зеленського "своєрідним євреєм".
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У Кремлі продовжують шукати слід України у теракті в "Крокусі"
У відповіді на запитання щодо можливого зв'язку ісламістів з українським керівництвом, Пєсков відзначив, що український президент Володимир Зеленський є "своєрідним євреєм", який буцімто демонструє симпатії та тягнення до націоналістичного духу.
Але ще раз повторюю, поки йде слідство, якась офіційна влада не може собі дозволити робити якісь заяви на цей рахунок,
– зазначив речник Кремля.
Пєсков також дав пораду журналістам, щоб ті уважно перечитали заявив російського диктатора стосовно теракту у "Крокус Сіті Холі", які той робив останні два дні.
Що відомо про теракт у Росії
- 22 березня під Москвою стався теракт у ТРЦ "Крокус Сіті Хол", де був запланований виступ гурту "Пікнік". Суд заарештував сімох підозрюваних у скоєнні цього злочину.
- Попри те, що ІДІЛ взяла на себе відповідальність за теракт, Путіну і далі продовжує ввижатися український слід, тому він продовжує звинувачувати Україну у подіях, що сталися 22 березня у "Крокус Сіті Хол". Аналітики попереджають, що такі безпідставні обвинувачення можуть мати серйозні наслідки для Росії, оскільки вони ігнорують реальну загрозу ісламістів та підривають внутрішню безпеку.
- Водночас Дмитро Кулеба закликав західні країни не піддаватися на провокації російського президента. Він підкреслив, що Путін намагається спонукати дедалі більше росіян, що ті гинули у війні проти України.