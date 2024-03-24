"Усі їхні штучки відомі": чому Кремлю вигідний теракт у "Крокусі" під Москвою

Теракти у Росії трапляються уже не вперше. Були і підриви будинків в Рязані, і штурм школи в Беслані, і трагедія в театрі на Дубровці. Владімір Путін використовував ці випадки, щоб підвищити свій рейтинг на початку кар'єри – буцім він боровся з терористами, хоча саме за його наказом виконувалися злочини.

Нещодавно схожий випадок трапився у торговому центрі "Крокус Сіті Хол" у Підмосков'ї. Кремль одразу вигадав, що до стрілянини причетна Україна, але така версія виникла не на порожньому місці. Про це 24 Каналу розповів ізраїльський журналіст Цві Зільбер, пояснивши, чим Росії вигідний теракт у "Крокусі".

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Кремль діє за старою "класикою"

За словами ізраїльського журналіста, коли Владімір Путін починав свій політичний шлях, російські спецслужби самі влаштовували теракти, щоб консолідувати російське суспільство навколо нового президента та позиціювали його як "борця проти терористів". Наприкінці 1990-х років диктатор не мав свого електорату та ніхто його не знав.

Для підтримання передвиборчої кампанії диктатора ФСБ підривала будівлі, а опісля Путін кричав, що "буде вбивати терористів у нужнику". Завдяки цьому підвищив свої рейтинги та популярність. Оскільки тоді вибори у Росії проводилися більш-менш чесно, але однаково із застосуванням адміністративного ресурсу. Нині ж малюються цифри, які потрібні главі Кремля.

Тому Росія могла провернути теракт у "Крокусі" для кількох цілей:

Кремль хоче, аби світова спільнота згуртувалася проти України, бо буцім саме вона причетна до тероризму проти російського мирного населення;

Росія приховано мобілізовує росіян, тому врешті-решт хоче оголосити масштабну мобілізацію, а "український слід" у цьому неабияк може допомогти;

Путіна ніхто зі світових лідерів не привітав із "перемогою" на виборах. Він чекає, що країни почнуть висловлювати йому співчуття. І саме співпереживання може стати сублімацією привітань з "перемогою" на виборах.

Зазначимо, що терористична організація ІДІЛ-К визнала свою причетність до стрілянини у "Крокусі". Інститут вивчення війни також поділився оцінкою, що теракт з великою імовірністю організувала "Ісламська держава". Хоча, на думку Зільбера, ІДІЛ-К могла виконати завдання на прохання ФСБ.

Все ясно, але Росія спробує просунути "український слід". Зараз знайдуть у цих таджиків візитівку Дмитра Яроша або книжку Степана Бандери. Тому усі їхні штучки відомі,

– наголосив Цві Зільбер.

Може бути змова з ІДІЛ-К

Як зазначив ізраїльський журналіст, Росія завжди робить багато паралельних версій та вкидає інформаційне сміття, щоб збити людей зі слушної думки. Тому й з'являється інформація про вину України, хоча "Ісламська держава" визнала, що організувала стрілянину.

Проте у політичному аспекті не зрозуміло, навіщо ІДІЛ-К, яка діє в Афганістані, зараз створювати теракти проти Росії. Москва навпаки підтримує терористів ХАМАС у їхніх діях проти Ізраїлю. З огляду на це, може бути навіть змова між талібами, "Ісламською державою" та Кремлем, щоб розбурхати російський народ до мобілізації, окопного життя та військової економіки.

ІДІЛ-К Ісламська група, що називає себе держава Хорасан, названа за старою назвою регіону, який включав частини Ірану, Туркменістану та Афганістану. Виникла в східному Афганістані наприкінці 2014 року та швидко завоювала репутацію, що вона діє з надзвичайною жорстокістю.

ІДІЛ-К має історію нападів, зокрема на мечеті, всередині та за межами Афганістану. У 2024 році США перехопили повідомлення, які підтверджують, що група здійснила подвійні вибухи в Ірані, в результаті яких загинули майже 100 людей.

У вересні 2022 року бойовики ІДІЛ-К взяли на себе відповідальність за смертоносний теракт у російському посольстві в Кабулі. Група також відповідальна за атаку на міжнародний аеропорт Кабула у 2021 році.

Наразі краще дослухатися до версій американців. Розвідка США вже підтвердила, що має доволі високу кваліфікацію. Адже передбачила напад у Росії, імовірно, перехопивши канал зв'язку ІДІЛ-К. Нагадаємо, що Велика Британія, Німеччина, країни Балтії та інші держави також попереджали про теракти.

Що відбувалося у "Крокусі"