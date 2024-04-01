Не лише "ворожий" Вашингтон: "дружній" Тегеран теж попереджав Москву про загрозу теракту

Ще на початку березня США повідомили Росію про те, що ІДІЛ готується до теракту. Однак після своєї "перемоги" Путін заявив, що застереження американців – спроба зірвати вибори. Як з'ясували журналісти, про ймовірний напад Кремлю казав не лише "ворожий" Захід.

Про небезпеку Росію попереджав й "дружній" до неї Іран. За даними Reuters, Тегеран поділився з Москвою інформацією про можливий великий теракт усередині країни за кілька днів до трагедії у "Крокусі".

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Що розповіли Кремлю

Зазначається, що ці дані Іран отримав під час допитів заарештованих у зв'язку зі смертоносними вибухами в Кермані взимку цього року. Тоді було затримано 35 осіб, зокрема командира базованого в Афганістані відділення ІДІЛ-Хорасан (ІДІЛ-К). Вони розповіли, що членам ІДІЛ було дано вказівку підготуватися до значної операції в Росії. Один із терористів навіть розказав, що деякі члени угруповання вже вирушили до країни – агресорки.

Довідка: 3 січня у місті Керман, де проходила церемонія з нагоди загибелі головнокомандувача країни Касема Сулеймані, пролунало декілька вибухів, які забрали життя понад 100 людей. Ісламська держава взяла на себе відповідальність за цей теракт. У США тоді повідомили, що його здійснило відгалуження ІДІЛ – ІДІЛ – К.

ІДІЛ – К утворилося на сході Афганістану наприкінці 2014 року після того, як Ісламську державу вигнали з території Ірану та Сирії у 2017.

Також видання встановило, що інформація від Ірану не містила конкретних деталей щодо часу та місця, де мав відбутися напад.

Водночас, коментуючи повідомлення Reuters, прессекретар Путіна Дмітрій Пєсков заявив, що нічого про це знає. У МЗС Ірану відмовилися коментувати цю історію. У Білому домі теж зберігли мовчання.

Теракт у "Крокусі": що відомо