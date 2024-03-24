Росіяни відкрито показують, як катують підозрюваних у теракті під Москвою

За повідомленням кремлівських силовиків, їм вдалося затримати чотирьох підозрюваних у масовому вбивстві людей у ТРЦ "Крокус Сіті Хол". Z-канали переповнюють кадри та відео знущань із ймовірних нападників.

Росіяни зовсім не соромляться показувати свою тваринну сутність. Вони буквально насолоджуються кадрами катувань.

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"Це навіть не нацизм"

Так, у мережі з'явилися відео та кадри знущань із затриманих за підозрою у теракті. На одному знімку показано допит Шамсіддіна Фарідуні. Чоловік лежить на підлозі зі спущеними штанами. До його генталій підключили електротоди, по яким пускають струм. Напруга розряду становить до 80 вольт. Аби посилити його страждання, підозрюваного поливають водою.

Раніше у Z-каналах з'явилося відео допиту іншого підозрюваного Раджаба Алізаде. Йому відрізають шматок правого вуха, а потім змушують його з'їсти.

Знущання із Фарідуні / Фото соцмережі

Слід зауважити, що ці кадри виклали самі силовики.

Те, що країна – агресорка далеко не правова держава було й так відомо. Однак раніше так звані представники правоохоронних органів знущалися зі своїх бранців таємно, так би мовити, за "застінками".

Тепер вони більше не "соромляться" і самі викладають кадри, на яких порушують усі можливі права людини і принципи гуманності.

Блогер Денис Казанський підкреслює ще одну огидну річ. Російський народ схвалює дії путінських "жандармів" та буквально отримує задоволення від відрізаних вух та горілих генталій.

"Дійшли до остаточного скотинування та озвіріння", – підсумував блогер.

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко теж прокоментував чутливий контент, який із насолодою смакують усі російські пабліки.

Це навіть не нацизм. Нацисти свої катівні на показ не виставляли, аби добольні бюргери могли зберегти ілюзію красоти рейху та власної гідності. Тут ні. Російський рейх інакший. З повним зануренням. З відчутям причасності на кожному етапі.

Фіналізуючи – це перший подібний диктаторський режим фашистського толку в абсолютній нелюдяності,

– написав посадовець.

Теракт у "Крокус Сіті Хол": що відомо