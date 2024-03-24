Теракт у Росії виявив вразливі місця режиму Путіна, – The Washington Post

Коли Володимир Путін все ж заговорив про найгірший теракт, який стався в Росії за останні 20 років, він підкреслив кричущу неспроможність його держави запобігти нападу. Такий розвиток подій відбувся попри чітке попередження 7 березня від США та інших провідних країн щодо ймовірності виникнення спалахів тероризму.

Нагадаємо, що попри заяви Кремля щодо причетності України до теракту, відповідальність за стрілянину у "Крокус Сіті Холл" на себе взяла ІДІЛ.

Дивіться також Не дозволяйте Путіну обдурити вас, – Кулеба звернувся до Заходу щодо теракту під Москвою

Використав свій звичайний "ярлик" для України

The Washington Post оприлюднило матеріал, у якому звернуло увагу на те, що під час свого звернення до росіян стосовно теракту у Підмосков'ї російський диктатор не згадав про "Ісламську державу", яка взяла на себе відповідальність за стрілянину у "Крокус Сіті Холл".

Видання зазначає, що ігнорування Путіна щодо заяви ІДІЛ є досить дивним, оскільки він неодноразово засуджував її як ворога протягом тривалої військової інтервенції Росії в Сирії.

Натомість Путін використав своє п’ятихвилинне телезвернення в суботу, щоб підкреслити, що четверо безпосередніх виконавців "рухалися в бік України", коли їх затримали, і що "з українського боку їм було підготовлено вікно для перетину державного кордону",

– йдеться у матеріалі видання.

Ба більше, хоч очільник Кремля і прямо не звинувачував Україну, яка заперечувала будь-яку причетність до теракту, проте натяки стосовно нашої держави вкотре продемонстрували його звичайний "ярлик" для українського уряду. Як наголошує видання, це дає зрозуміти те, що Путін все ж звинувачує Київ у трагедії в Підмосков'ї.

Розгромили зусилля Путіна

Автори публікації наголошують, що жахливі відео, на яких нападники з автоматичною зброєю холодно вбивають невинних відвідувачів концерту та підпалюють один із найпопулярніших розважальних закладів російської столиці, розгромили зусилля Путіна представити Росію сильною, єдиною та стійкою.

Вони також нагадують, що теракт у Підмосков'ї стався лише через п’ять днів після "тріумфальної" перемоги Путіна на президентських виборах. Обрання ж російського президента "сильно контролювалося Кремлем і широко засуджувалося за кордоном як те, що не відповідає демократичним стандартам".

"Попри риторику Путіна, спрямовану на причетність України, аналітики, колишні співробітники служби безпеки США та члени російської еліти заявили, що напад підкреслив вразливість путінського режиму воєнного часу, яка також була очевидною, коли Євгеній Пригожин очолив своїх найманців Вагнера в короткому заколоті з метою потіснити верхівку оборонних чиновників у червні," – мовиться у статті.

Диктатор не відчує наслідків

Зокрема, видання також зазначає про те, що лише за три дні до стрілянини у "Крокус Сіті Холл" Путін відкинув попередження Сполучених Штатів про можливий неминучий теракт як "відкритий шантаж" або "спробу налякати та дестабілізувати наше суспільство".

Однак журналісти стверджують, що з огляду на його авторитарний контроль над владою та відсутність стійкої опозиції російський лідер навряд чи зіткнеться з будь-якою критикою, чи наслідками за те, що не сприйняв попередження більш серйозно.

The Washington Post переконане, що риторика, яка звинувачує Україну та "колективний Захід", швидше за все, триватиме і може призвести до подальших репресій, оскільки Путін прагне підштовхнути свою націю до тривалої війни.