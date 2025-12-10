Західні спецслужби викрили наміри російських диверсантів підірвати літаки, що прямують до США

Москва значно підвищила свою розвідувальну активність. Кілька російських диверсій проти цивільної інфраструктури вже були зірвані.

Росія могла готувати теракти проти авіації США, які за масштабами нагадували б атаки 11 вересня. Про це пише Daily Express з посиланням на західні спецслужби, передає 24 Канал.

Що відомо про спроби росіян вчинити теракт?

За даними спецслужб, російські диверсанти планували закласти вибухівки у вантажні літаки, що виконують рейси до США.

Інформація пролунала на тлі публікації оновленої Стратегії національної безпеки США, де адміністрація Дональда Трампа говорить про намір "відновити стратегічну стабільність" у відносинах із Москвою. У Кремлі вже заявили, що документ "загалом відповідає" їхньому баченню.

Водночас західні спецслужби стверджують, що Росія паралельно готувала масштабну хвилю терактів на Заході.

Зверніть увагу! У 2024 році в логістичних центрах DHL у Великій Британії, Польщі та Німеччині сталися вибухи. У посилках було закладено вибухівку, достатньо потужну, щоб знищити вантажний літак у разі детонації на борту.

Слідство встановило, що за атаками стояла група російських диверсантів, у яких знайшли ще 6 кілограмів вибухових речовин. За даними ЗМІ, наступним етапом плану було підірвати літаки, що летять до США.

Спецслужби Заходу вже зірвали кілька російських диверсій проти цивільної інфраструктури. Серед них – спроби підриву мостів і залізниці, підпали торгових центрів, пошкодження дамб та отруєння водопостачання. Потенційні наслідки таких атак могли забрати життя сотень або навіть тисяч людей.

Окремі розвідслужби Європи повідомляють про зростання російської розвідувальної активності біля транспортних об’єктів – мостів і залізничних ліній. За їхніми словами, цілями для атаки можуть стати літаки чи потяги з пасажирами, енергетичні об’єкти або навіть операції через підтримку міжнародних терористичних угруповань.

Що відомо про операції українських спецслужб?