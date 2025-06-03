Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на AiTelly.

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Сараї на колесах і дрони всередині

Інженери, за даними моделі, розробили мобільну систему запуску дронів, приховану у звичайних на вигляд дерев'яних сараях на платформах вантажівок. Всередині були укріплені конструкції з пусковими установками, зарядними станціями й автоматизованими дахами.

Система дозволяла запускати дрони вертикально або під кутом – залежно від типу апарата. Вбудоване екранування сигналів унеможливлювало раннє виявлення російськими радарами. Після підготовки ці мобільні пускові майданчики українські розвідники, ймовірно за допомоги місцевих симпатиків, перемістили вглиб Росії.

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Як пояснюють у відео, вантажівки доставляли на обрані позиції біля важливих авіабаз, де вони не привертали уваги. У такому режимі контейнери могли стояти тижнями, поки дрони чекали на сигнал. Коли надходила команда, дах відкривався дистанційно, і дрони стартували.

До слова, у Росії заявили, що СБУ буцімто використовувала вантажівки як мобільні пускові платформи для атак дронами на військові об'єкти. Російські слідчі відкрили кримінальну справу, а водії вантажівок були впевнені, що везуть "модульні будиночки".

Нагадаємо, 1 червня СБУ провела успішну спецоперацію "Павутина". Підготовка тривала 1,5 року. Внаслідок атаки уражено понад 40 літаків на чотирьох аеродромах у Росії. Усе, що відомо про операцію – за посиланням.