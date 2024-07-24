Про це пише політолог, екснардеп Олександр Черненко. Експерт підкреслює, що росіяни змінили тактику вербування своїх агентів.

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"Після розгрому агентурних мереж у 2022 – 2023 роках підлеглими Малюка у ворога перейшли до вербування агентів через інтернет. Підпали авто військових і релейних шаф на залізниці. Це основні мішені, які росіяни обрали для своєї "нової агентури". Однак, за великим рахунком, результат той самий: СБУ успішно протидіє новій тактиці ФСБ і пачками затримує любителів рублів", – акцентує експерт.

Черненко наголошує, що системна робота української контррозвідки вже призвела до зниження кількості подібних інцидентів, особливо на залізниці.

ФСБ шукає таких зрадників різними методами. Або вираховуючи проросійські пости у соцмережах, або вербуючи через пропозиції роботи у телеграмі. Окрема категорія – ті, хто вступив в контакт зі спецслужбами Росії на окупованій території чи перебуваючи у Росії. Крім того, часто ФСБ вербує у соцмережах для таких завдань неповнолітніх,

– пише екснардеп.

За його словами, паліїв можна розділити на дві категорії:

перша – ідейні любителі "русского міра";

друга – безідеологічні любителі грошей.

Втім, результат для обох категорій однаковий: за підпали майна військових чи залізниці – до 8 років позбавлення волі. Якщо ж, крім цього, йдеться і про наведення ворожих ракет, то строки можуть мати пожиттєвий термін. При цьому ворог не спішить обмінювати своїх викритих агентів, ставлячись до них, як до непотребу,

– резюмує експерт.

СБУ затримує паліїв, які працюють на ворога

Нагадаємо, що за останні дні СБУ затримала цілу низку паліїв, які працювали на Росію. Зокрема, було затримано:

агента ФСБ, який "полював" на релейні шафи Укрзалізниці та коригував удари по Одесі;

російського диверсанта, який підпалив у Києві релейну шафу Укрзалізниці;

поплічників ФСБ у Львові, які підпалювали авто українських військових.

Також стало відомо про палія машин ЗСУ у Рівному, якого затримала Служба.