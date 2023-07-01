Росія використовує загрозу підриву ЗАЕС, аби стримати контрнаступ, – ISW проаналізував ризики

У Росії продовжують погрожувати всьому світу. Цього разу існує загроза підриву Запорізької АЕС. Аналітики припускають, що ворог таким чином намагається стримати контрнаступ ЗСУ.

Почнімо з того, що у ГУР МО повідомили 30 червня про те, що російський контингент на ЗАЕС поступово покидає станцію. До окупованого Криму виїхали також троє співробітників "Росатому", які керували об'єктом. Але весь цей "жест доброї волі" може бути передвісником моторошної катастрофи.

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ЗАЕС можуть підірвати

Власне, у ГУР повідомили, що українські співробітники ЗАЕС, яким довелося підписати контракт з "Росатомом", отримали інструкції. Їх зобов'язали до 5 липня покинути станцію. Крім того, вони повинні звинувачувати Україну у випадку виникнення надзвичайної ситуації. Але і це ще не все, адже росіяни послабили патрулювання як навколо станції, так і в Енергодарі.

В Інституті з вивчення війни вважають, що окупанти, "як і раніше, малоймовірно, що спричинять навмисну "аварію" на ЗАЕС". Водночас існує ймовірність, що Росія продовжить використовувати наративи про загрозу навмисного радіологічного інциденту. Вона переслідує відразу дві мети:

стримувати контрнаступ ЗСУ;

стримувати західну підтримку України перед самітом НАТО.

Укладачі звіту зауважили, що раніше оцінювали ризики. Вони зазначили, що Росія не зможе контролювати наслідки підриву ЗАЕС. І що "радіологічний інцидент" може погіршити здатність країни-агресорки закріпитися на Півдні, адже його території будуть непридатними для життя.

Не виключають в Інституті, що російські війська можуть здійснити інші можливі радіологічні технічні інциденти. До прикладу, скинути опромінену воду із ЗАЕС у Каховське водосховище. Це б завадило потенційному переходу через нього українських суден.

Слід розуміти, що ворог може влаштувати штучну "аварію". Вона спричинить менший радіологічний радіус і зосередиться на запобіганні просування наших захисників біля ЗАЕС.

Водночас в Інституті наголошують, що жоден зі сценаріїв не дасть більшої військової вигоди Росії. У цьому випадку наслідки будуть катастрофічнішими.

Заяви Росії "абсурдні"

Що ж стосується "вигоди для України", на якій наголошують пропагандисти, то вона відсутня. Укладачі звіту підкреслили, що подібні заяви абсолютно неправдоподібні. В Інституті зазначають, що вибух на ЗАЕС стане причиною опромінення земель та людей. І що це точно не те, чого прагне наша держава, звільняючи свої території.

У звіті проїхалися по "абсурдних спекуляціях Захарової". Наголосили на тому, що це типові інформаційні операції Кремля. Водночас зазначають, що значною мірою риторика ядерного шантажу Росії спрямована на західну аудиторію. І що вона може мати на меті ухвалення рішень Заходом щодо нашої держави напередодні саміту НАТО, який відбудеться 11 липня у Вільнюсі.