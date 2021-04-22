Терористична атака Росії на країну НАТО, – посол України про вибухи у Чехії

Чехія не налаштована на повний розрив дипломатичних відносин з Росією. Проте їхні відносини можуть якийсь час "бути на паузі" на тлі інформації про причетність агентів ГРУ до вибухів у Врбетіце.

Те, що відбулося у Врбетіце, фактично можна назвати терористичною атакою на країну-члена НАТО. Про це заявив посол України у Чехії Євген Перебийніс.

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Він запевнив, що українське посольство уважно стежить за ситуацією всередині країни. Як політики, так і громадяни Чехії, стурбовані тим, що дізналися.

Без перебільшення шокована вся країна. Багато чеських політиків говорять, що вибухи були актом державного тероризму,

– підкреслив дипломат.

Й додав, що до них причетні не якісь "дикі терористи", які нікому не підпорядковується, а військовослужбовці, які підкоряються керівництву Росії.

Спецоперація у Чехії

Чеські правоохоронці заявили, що російські спецслужби можуть бути причетними до вибухів на складах боєприпасів поблизу Врбетіце у 2014 році.

Посол прокоментував й затримання чехів, яких підозрюють в участі у бойових діях на Донбасі на боці окупантів. Він зазначив, що воно також частково стосується дипломатичної кризи.

Мовиться про затримання щонайменше 5 громадян у ніч проти 21 квітня. За даними ЗМІ, ними керували співробітники російської розвідки ГРУ з посольства в Празі.

Такого в історії Чехії ще не було, – Перебийніс

Зазначимо, що після того, як Чехія оголосила персонами нон-ґрата 18 дипломатів Росії, Кремль відповів видворенням 20 співробітників чеського посольства.

Коментуючи скандал, Перебийніс наголосив, що в історії Чехії такого ще не було. Новий очільник МЗС вже повідомив російському послу про подальші кроки через її непропорційні дії.

За словами українського посла, у такий спосіб Росія фактично паралізувала роботу дипломатичного відомства. Адже там залишилося лише 5 дипломатів.

Чехія зацікавлена у рівноправних відносинах з Росією

Чеська влада не виключає висилки з країни усіх російських дипломатів . Після цього відносини з Кремлем, ймовірно, можуть почати будувати "з нуля".

Водночас, як пояснив Перебийніс, наразі не мовиться про розрив дипломатичних відносин між країнами. Принаймні, Чехія наразі на це не налаштована.

Якщо, звичайно, Кремль не піде на таку відповідь у зв'язку з жорсткими діями Чехії. Керівництво країни підкреслило, що зацікавлене у відносинах з Росією,

– додав він.

Й пояснив, що мовиться про рівноправні відносини, які базуються на чисельному паритеті. Це дозволить уникнути диспропорції у чисельності працівників посольств.

"Зважаючи на відсутність контактів та роботи посольств, відносини між країнами можуть бути на якийсь час заморожені. Проте згодом вони відновляться", – зауважив він.