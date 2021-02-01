Ти – головний герой свого життя: шість правил, про які треба пам'ятати щодня

Ми здатні збагнути лише те, що є у наших головах, про що думаємо й у що віримо. Інше мозок відкидає.

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Погана новина в тому, що ми не можемо одночасно думати про багато речей. Це абсолютно природне обмеження мозку.

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Хороша новина в тому, що ми одночасно не можемо думати про багато речей, і що тим думкам, на яких ми фокусуємось, тим речам, про які думаємо, ми всюди знаходимо підтвердження. 6 речей, про які варто подумати

Як припинити перейматися тим, що важливо для інших, більше, ніж тим, що по-справжньому важливо мені?

Чому це важливо? Коли я навчуся вибирати себе і свої потреби – я навчуся поважати вибір інших і їх потреби і тоді, коли вони відрізняються від моїх власних.

Як пам'ятати, що я заслуговую на значно більше, ніж переживання про те, що хтось може подумати про мене погано?

Як це зробити? Почати з розуміння, що мені далеко не всі люди подобаються і це – нормально. Тоді чому я претендую на те, щоб подобатись усім? Це нереально.

Мої кордони – це для мене, а не для інших. Моя здатність прощати і відпускати людей – для мене, не для інших

Чому це важливо? Усвідомлювати, що образа живе у вашій голові, отруює ваші думки, забирає вашу енергію. Шкодить тільки вам.

Я – це енергія

Чому це важливо? Усвідомлювати, що немає значення, наскільки геніальні ідеї та світлі думки я маю, коли не маю енергії на їх реалізацію. Відновлювати енергію так само важливо, як і заправляти авто паливом. Можна не заправляти. Але тоді нікуди не поїдеш. З енергією те саме.

Щоб зрозуміти те, чого я хочу по-справжньому, треба подивитись на те, що я роблю щодня

Чому? Бо на критично важливі для нас речі ми завжди знаходимо час. Тому для того, щоб зрозуміти, що для нас по-справжньому важливо, достатньо подивитись на те, що ми робимо. Хочемо щось змінити? Відповідаємо на питання – як зробити так, щоб це щось стало для мене по-справжньому важливим.

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Круто, коли я живу для того, щоб вражати і дивувати себе, а не інших

Чому це важливо? Тому що життя – історія, в якій головний герой – я. Коли головний герой цікавий, розумний, дотепний, красивий душею – історія цікава. Коли в історії герой нещасний або зовсім немає головного героя – історія втрачає сенс. Так і з життям, яке витрачаємо на те, щоб вражати і задовольняти інших.