Не робіть для інших того, чого не хочеться чи на що не маєте ресурсу.

Джерело: Facebook

Ображались, що інші не цінують того, що ви для них робите? Ви відчували, що забагато для когось зробили, а віддачу отримали не на відповідному рівні? Ви сильно переймаєтесь, щоб не втратити те, що ваше вже, навіть якщо те, що отримаєте натомість гарантовано краще.

Ми, а точніше мозок, так робить навмисно. Ось чому.

Ефект володіння (endowment effect) – проявляється в тому, що ми сильно переоцінюємо те, що маємо i оцінюємо речі дорожче і більш значимими лише тому, що володіємо ними чи створили їх самі.

Як працює це упередження?

Коли ми допомагаємо іншим, надаємо нашим клієнтам якісь послуги, чи робимо щось по дому, ми вважаємо, що інша сторона, клієнт, партнер чи друг недостатньо оцінює наші зусилля і старання, нам здається, що вони їх занижують і применшують.

Експеримент

Групі студентів подарували чашки з логотипом університету. Через деякий час дослідники запропонували іншій групі студентів спробувати купити ці чашки у перших, для чого і тим і іншим потрібно оцінити їх. Власники чашок просили приблизно по 7 доларів за штуку, що було вище реальної вартості кухлів, а покупці були готові витратити в середньому в два рази менше.

Чому? Власники відчували небажання розлучатися з річчю, тому завищували вартість. Учасники ж другої групи цю вартість занижували, тому що для них чашки не були настільки цінними.



Графіка з фейсбук-сторінки Наталії Каді

Як працювати з цим упередженням?

1. Маючи намір допомогти комусь, працювати із власними очікуваннями. Чітко розуміти, що коли ви щось робите і очікуєте відповідь, то називати це бартером, а не допомогою.

2 Iнвестувати час, гроші, емоці в по-справжньому цінних для вас людей. Тоді ваші "інвестиці" матимуть гарантоване повернення відсотків у вигляді добробуту, радості і тд. близьких для вас людей.

3 Не робити для інших того, чого не хочеться чи на що не маєте ресурсу і мати сміливість відмовити. Інакше ви все одно залишитесь з відчуттям, що зробили забагато, а вас не цінують.