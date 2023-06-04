Звали Ліза, родина нещодавно переїхала: що відомо про загиблу під Дніпром дворічну дівчинку

Загиблу внаслідок удару росіян по передмістю Дніпра дівчинку звали Ліза. Їй нещодавно виповнилось два роки, мама дівчинки перебуває у лікарні.

Родина лиш нещодавно переїхала до квартири, про це розповіли в ефірі телемарафону мешканці будинків поруч з місця трагедії, інформує 24 Канал. Зауважимо, що тіло дитини дістали з-під завалів вночі.

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Наразі відомо, що внаслідок атаки постраждали 22 людини, з них 5 – діти.

Стан трьох хлопців на зараз медики оцінюють як важкий. Вони в операційних. Їм 6, 11 та 15 років. Дівчата 11 та 17 – років в задовільному стані, лікуватимуться амбулаторно.

У постраждалих черепно-мозкові травми, осколкові поранення, забої.

Вночі з-під завалів вдалося врятувати чотирьох людей – трьох чоловіків та жінку – маму загиблої Лізи.

Перший заступник голови Дніпропетровської ОВА Володимир Орлов повідомив, що мати дівчинки наразі перебуває в лікарні.

"Неможливо звикнути, коли гинуть діти"

Віце-прем'єрміністр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук відреагувала на трагедію, зауваживши, що "неможливо звикнути, коли гинуть діти".

Учора ввечері в Дніпрі почула потужний вибух – росіяни вкотре вдарили по житлових будинках. Загинула дворічна Ліза, ще п'ятеро діток у лікарні. Молимося за душу нашої маленької Лізи й усіх невинно вбитих ворогом дітей,

– написала Ірина Верещук.

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