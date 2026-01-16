Суд зобов'язав Тимошенко утриматися від спілкування із низкою депутатів: про кого йдеться

Окрім обрання запобіжного заходу, суд зобов'язав Юлію Тимошенко утриматися від спілкування з низкою народних депутатів. Йдеться про 66 парламентарів.

Прізвища усіх депутатів з якими Тимошенко має утриматись від спілкування озвучили в суді, повідомляє 24 Канал з посиланням на етер Суспільного.

З ким Тимошенко має утриматись від спілкування?

Під час обрання запобіжного заходу 16 січня суддя назвав 66 нардепів, з якими лідерка "Батьківщини" має утримуватися від спілкування.

Переважна більшість депутатів, а саме 61 нардеп – входять до фракції "Слуга народу". Також у переліку є депутати від "Батьківщини", "За Майбутнє" та позафракційні.

"Слуга народу":

Арсенюк Олег Олексійович,

Бабій Роман В'ячеславович,

Богданець Андрій Володимирович,

Божик Валерій Іванович,

Бунін Сергій Валерійович,

Вагнєр Вікторія Олександрівна,

Васильєв Ігор Сергійович,

Галушко Микола Леонідович,

Герасименко Ігор Леонідович,

Горобець Олександр Сергійович,

Горенюк Олександр Олександрович,

Грищенко Тетяна Миколаївна,

Гузенко Максим Васильович,

Дануца Олександр Анатолійович,

Діденко Юлія Олександрівна,

Дмитрієва Оксана Олександрівна,

Загоруйко Аліна Леонідівна,

Задорожний Андрій Вікторович,

Заславський Юрій Іванович,

Кицак Богдан Вікторович,

Клочк Андрій Андрійович,

Коваль Ольга Володимирівна,

Козак Володимир Васильович,

Колюх Валерій Вікторович,

Копитін Ігор Володимирович,

Кривошеєв Ігор Сергійович,

Кузнецов Олексій Олександрович,

Кузьміних Сергій Володимирович,

Лис Олена Георгіївна,

Литвиненко Сергій Анатолійович,

Любота Дмитро Валерійович,

Мазурашу Георгій Георгійович,

Мандзій Сергій Володимирович,

Марусяк Олег Романович,

Марченко Людмила Іванівна,

Мельнік Сергій Васильович,

Мокан Василь Іванович,

Мурдій Ігор Юрійович

Нагаєвський Артем Сергійович,

Нікітіна Марина Вікторівна,

Новіков Михайло Миколайович,

Остапенко Анатолій Дмитрович,

Павліш Павло Васильович,

Павлюк Максим Васильович,

Пасічний Олександр Станіславович,

Пашковський Максим Ігорьович,

Петруняк Євген Васильович,

Припутень Дмитро Сергійович,

Саладуха Ольга Валеріївна,

Соломчук Дмитро Вікторович,

Стернійчук Валерій Олександрович,

Сушко Павло Миколайович,

Швачко Антон Олексійович,

Шол Маргарита Віталіївна,

Шпак Любов Олександрівна,

Шуляк Олена Олексіївна

Чорноморов Артем Олегович,

Юнаков Іван Сергійович,

Яковлєва Неллі Іллівна,

Якименко Павло Віталійович.

"Батьківщина":

Ніколаєнко Андрій Іванович.

"За майбутнє":

Торохтій Богдан Григорович.

Позафракційні:

Костюк Дмитро Сергійович,

Микиша Дмитро Сергійович,

Разумков Дмитро Олександрович.

Яке наразі рішення суду?