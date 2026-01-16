Подробиці розповідає 24 Канал із посиланням на Суспільне.

Який запобіжний захід обрали для Тимошенко?

Про рішення стало відомо після понад 5 годин з моменту початку засідання. Так, суд обрав Юлії Тимошенко запобіжний захід у вигляді застави у понад 33 мільйони гривень. При цьому прокурор САП вимагав заставу у 50 мільйонів гривень.

Крім того, як уточнили в Центрі протидії корупції, суд зобов'язав Тимошенко:

прибувати за викликом суду, слідчого, прокурора;

не відлучатися з Київської області;

повідомляти про зміну проживання або роботи;

утриматися від спілкування із низкою депутатів;

здати паспорти для виїзду за кордон.

Водночас обов'язку носити електронний браслет немає.

Зі свого боку адвокати Тимошенко, як і сама нардепка вважають справу сфальсифікованою і взагалі заперечують склад злочину.

Зазначимо, що напередодні ввечері, 15 січня, нардепка повідомила про блокування своїх рахунків.

Що відомо про справу Тимошенко?