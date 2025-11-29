Росіяни сильно волають: як могли підірватись танкери тіньового флоту в Чорному морі

У Чорному морі уразили два танкери з нафтою, які належать російському тіньовому флоту. Вони йшли без прапорів і перебувають під санкціями багатьох держав ЄС, Сполучених Штатів та України.

Як зауважив в ефірі 24 Каналу керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія XXI" Павло Лакійчук, сьогодні складно уявити, як судна без прапорів можуть рухатися Чорним морем. Раніше вони незаконно використовували стяги Мальти й Гани.

Є багато відкритих питань

Можна зрозуміти, що судна без прапора заходять у порт Новоросійська, там завантажуються російською нафтою, а далі прямують до Індії. Це більш звична поведінка для росіян.

Але залишається питанням, як ці кораблі могли рухатися через Босфор та Чорноморські протоки. Складається враження. що хтось діяв дуже обережно. Також цікаво те, що обидва судна були пусті, вони поверталися без вантажу, тому не було нафтової катастрофи з розливом сировини.

"Один танкер рухався в бік Криму від Босфору, інший уже тиждень "бовтався" під Босфором з Чорноморської сторони. Тут щось з ними й сталося", – зауважив Павло Лакійчук.

Зверніть увагу! За інформацією джерел, судна уразили морські дрони СБУ Sea Baby. Танкери зазнали критичних пошкоджень та виведені з експлуатації.

Якщо зважати на те, що на невідомі кораблі напали невідомі дрони, то скоріш за все, жодна зі сторін не братиме на себе відповідальність. Розбиратися у цьому має Туреччина, адже вона відповідає за безпеку у своїх протоках.

Як реагують на ситуацію у світі?

Наразі ми чекаємо на реакцію Туреччини та інших країн Чорноморського узбережжя. Також можуть відредагувати держави, до яких дійде брудна нафта.

Поспішили з реакцією тільки російські блогери. У них вже істерика. Вони натрапили на міни. Ну а хто їх там розкидає, як не Росія?,

– сказав Павло Лакійчук.

Він додав, що це може бути сигналом Туреччині, яка пропускає через свої територіальні води судна з небезпечним вантажем. Варто наголосити, що вони незастраховані й не мають прапора. До того ж протока Босфор є дуже вузькою, є місця у яких регулярно відбуваються зіткнення.

"Будь-яка аварія посеред міста – це страшне діло. Але якщо це все-таки відбудеться, то хтось має все компенсувати. Тому незрозуміло, як можна пропускати такі кораблі, наражаючи на небезпеку своїх громадян", – наголосив Лакійчук.

Отже, Туреччині варто переглянути норми безпеки й відмовити в пропуску суднам, які незареєстровані, незастраховані й небезпечні.

Що відомо про підрив танкерів?