Россияне сильно вопят: как могли подорваться танкеры теневого флота в Черном море

В Черном море поразили два танкера с нефтью, которые принадлежат российскому теневому флоту. Они шли без флагов и находятся под санкциями многих государств ЕС, Соединенных Штатов и Украины.

Как отметил в эфире24 Канала руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI" Павел Лакийчук, сегодня сложно представить, как суда без флагов могут двигаться по Черному морю. Ранее они незаконно использовали флаги Мальты и Ганы.

Есть много открытых вопросов

Можно понять, что суда без флага заходят в порт Новороссийска, там загружаются российской нефтью, а дальше направляются в Индию. Это более привычное поведение для россиян.

Но остается вопросом, как эти корабли могли двигаться через Босфор и Черноморские проливы. Создается впечатление. что кто-то действовал очень осторожно. Также интересно то, что оба судна были пустые, они возвращались без груза, поэтому не было нефтяной катастрофы с разливом сырья.

"Один танкер двигался в сторону Крыма от Босфора, другой уже неделю "болтался" под Босфором с Черноморской стороны. Здесь что-то с ними и произошло", – отметил Павел Лакийчук.

Обратите внимание! По информации источников, судна поразили морские дроны СБУ Sea Baby. Танкеры получили критические повреждения и выведены из эксплуатации.

Если учитывать то, что на неизвестные корабли напали неизвестные дроны, то скорее всего, ни одна из сторон не будет брать на себя ответственность. Разбираться в этом должна Турция, ведь она отвечает за безопасность в своих проливах.

Как реагируют на ситуацию в мире?

Сейчас мы ждем реакции Турции и других стран Черноморского побережья. Также могут отредактировать государства, до которых дойдет грязная нефть.

Поспешили с реакцией только российские блогеры. У них уже истерика. Они наткнулись на мины. Ну а кто их там разбрасывает, как не Россия?,

– сказал Павел Лакийчук.

Он добавил, что это может быть сигналом Турции, которая пропускает через свои территориальные воды суда с опасным грузом. Стоит отметить, что они незастрахованы и не имеют флага. К тому же пролив Босфор очень узкий, есть места в которых регулярно происходят столкновения.

"Любая авария посреди города – это страшное дело. Но если это все-таки произойдет, то кто-то должен все компенсировать. Поэтому непонятно, как можно пропускать такие корабли, подвергая опасности своих граждан", – отметил Лакийчук.

Итак, Турции стоит пересмотреть нормы безопасности и отказать в пропуске судам, которые незарегистрированы, незастрахованные и опасные.

